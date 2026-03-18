《寒戰1994》演員懶人包｜古天樂演特首 周潤發、梁家輝回歸 劉俊謙、吳彥祖加盟權鬥

備受期待的犯罪動作電影《寒戰》系列前傳《寒戰1994》，於3月18日正式公布全明星陣容並同步釋出角色海報，10位影帝破天荒同台飆戲，引爆全網熱議。電影由系列導演梁樂民回歸執導，故事追溯至1994年香港回歸前夕，一場富商綁架案引爆警隊、英國政府、商界及黑道四方勢力的權力洗牌，並為日後《寒戰》的警隊鬥爭埋下關鍵伏筆。

《寒戰1994》故事大綱

《寒戰1994》的劇情與《寒戰》系列緊密相連。故事始於2017年，新一屆保安局局長候選人李文彬（梁家輝 飾）突然失蹤，其宿敵蔡元祺（舊作由張國柱飾演）在英國被暗殺。為追查真相，警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）向資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）求助，共同揭開一份塵封已久的1994年神祕檔案。

時間回到1994年，香港主權移交前夕，警隊政治部即將解散。一宗牽涉香港首富潘氏家族的綁架案，讓熱血正義的年輕警官李文彬（劉俊謙 飾）與冷血的警務處行動副處長蔡元祺（吳彥祖 飾）正面交鋒。兩人價值觀的衝突在警隊內部掀起暗流湧動的權力較量。與此同時，首富潘氏父子（謝君豪及吳慷仁 飾）、警隊、黑道及英國政府四方勢力均被捲入，各有盤算，香港迎來新一輪權力洗牌。

《寒戰1994》演員陣容逐個睇：

《寒戰1994》超豪華陣容角色解構

《寒戰1994》的演員陣容橫跨老中青三代實力派，更邀得國際級演員加盟，堪稱近年最強港產片卡士。《星島頭條》為讀者整理詳細的角色對照懶人包：

年輕版李文彬 (劉俊謙飾)

1994年時充滿正義理想的李文彬，有組織罪案及三合會調查科署任總警司。

老年版李文彬 (梁家輝飾)

梁家輝以「友情演出」回歸，串連起《寒戰》宇宙的關鍵人物，新一屆保安局局長候選人。

年輕版蔡元祺 (吳彥祖飾)

1994年時心狠手辣的蔡元祺，警務處行動副處長。

劉傑輝 (郭富城飾)

現任警務處處長，為調查案件重啟1994檔案。

簡奧偉 (周潤發飾)

資深大律師，向警務處處長劉傑輝提供協助。

潘志昂 (吳慷仁飾)

潘氏家族第五代長子。

潘雋亨 (謝君豪飾)

香港首富、潘氏家族第四代當家。

阮若蘭 (王丹妮飾)

全港最大社團「老丸」龍頭。

潘怡心 (廖子妤飾)

潘氏家族第四代後人。

葉舜廷 (古天樂飾)

第五屆香港特別行政區行政長官。

兩大英國實力派演員強勢加盟《寒戰1994》

除了本地強大陣容，《寒戰1994》更請來兩位國際知名的英國演員，為權力風暴增添變數：

艾頓基倫 (Aidan Gillen) ：憑藉神劇《冰與火之歌：權力遊戲》(Game of Thrones)中「Littlefinger」Petyr Baelish一角聞名。此次飾演「F.M.」軍情六處亞太地區主管，勢必帶來精彩的權術博弈。

曉邦納威利 (Hugh Bonneville)：以經典英劇《唐頓莊園》(Downton Abbey)的「格蘭特罕伯爵」羅伯特克勞利(Robert Crawley, Earl of Grantham)一角深入民心。此次飾演英國內閣大臣「侯哲思」，代表英方勢力介入香港回歸前夕的權力鬥爭。

《寒戰1994》集結了如此頂級的演員陣容，加上錯綜複雜的權力鬥爭劇情，無疑已成為2026年最備受期待的電影之一。

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