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寒戰1994｜梁家輝劉俊謙兩代「李文彬」首同框 象徵式收兩蚊片酬撐後輩導演夢

影視圈
更新時間：21:15 2026-03-18 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-18 HKT

劉俊謙、謝君豪、王丹妮等主演亮相警匪電影《寒戰》系列——前傳 《寒戰1994》發布會，在《寒戰》系列扮演「前警務處副處長李文彬」的梁家輝更加驚喜現身，與「年輕版李文彬」劉俊謙同框。梁家輝大讚「O記署任總警司」劉俊謙演技出色，笑說對方扮演李文彬後生版好靚仔，令他「懷疑人生」。

劉俊謙從報道得知木村拓哉辭演《九龍城寨之圍城》續集

梁家輝說：「我係千面男演員，佢（劉俊謙）唔止千面，係多到得人驚！每個角色都演得好好睇。」劉俊謙坦言有重溫梁家輝《寒戰》系列的演出，觀察對方再參考，笑言被梁家輝大讚涕，「無地自容！好大壓力，有五十肩！」在旁的梁家輝即搞笑形容自己脊骨彎曲。談到梁家輝憑電影《捕風追影》角逐金像獎「最佳男主角」，劉俊謙稱會投對方一票，睇好前輩得獎，梁家輝︰「咁壓力嚟咗我度！」隨即擺出脊椎彎曲S形動作。問他是否抱孫女搞到脊骨彎曲？梁家輝不置可否，「我對獎項唔諗咁多，冇嘅話唔會失望。」笑言還有下一個十年。提到劉俊謙親寫劇本試做導演，可會邀請梁家輝參演？梁家輝聞言即表示︰「快啲畀劇本我睇！」若然覺得合適，會象徵式收對方港幣兩元作片酬，惟拍攝期不可超過三個月。

另外，提到《星島頭條》獨家爆出《九龍城寨之圍城》續集，原本請來日本巨星木村拓哉本演出，由於不可抗力因素而終止合作，改為邀請型男吳彥祖加盟，劉俊謙指自己也是從新聞報道中得知。

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