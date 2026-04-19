《寒戰 1994》正式海報終極晒冷 最新預告謝君豪掌摑吳慷仁斥「畜生不如」

香港史上最賣座、兩集累積票房破億的警匪鉅作《寒戰》系列，前傳《寒戰 1994》將於5月1日強勢出擊！距離上映不足半個月，電影今日舉行「潘氏家族陣型預告啟動禮」，導演梁樂民連同戲中「商界」核心代表謝君豪、吳慷仁、廖子妤及陳家樂強勢列陣。大會於活動上連環首播兩支家族預告，更發布電影「正式海報」，以史無前例的超龐大陣容為這場回歸前夕的權力風暴再燃戰火！

謝君豪怒斥吳慷仁

活動上最大焦點，絕對是首度曝光的兩支潘氏家族預告分別是「父子情仇」及「家族內鬥」。在「父子情仇」預告中，一直致力為家族洗底、引領集團重回正軌的首富當家潘雋亨（謝君豪 飾），面對強大野心的長子潘志昂（吳慷仁 飾），爆發出極具張力的宿命衝突。謝君豪在預告中氣急敗壞地怒斥吳慷仁「畜生不如」，更狠狠掌摑對方，父子徹底決裂的戲碼張力十足。

吳慷仁、廖子妤、陳家樂千絲萬縷的恩怨情仇

而「家族內鬥」預告則揭開了一切風暴的導火線——潘雋亨最疼愛的十妹潘怡心（廖子妤 飾），其丈夫兼環貿集團主席黃嘉輝（陳家樂 飾）慘遭天價綁架。預告中，謝君豪為解決綁架案周旋於商界與警界高層之間，更霸氣拋出一句極具震撼力的金句：「你知唔知道當家要做咩？主持公道，解決問題，同埋解決製造問題嘅人。」一語道破潘雋亨在權衡家族利益與親人性命時的狠辣與決斷。吳慷仁、廖子妤與陳家樂三人之間千絲萬縷的恩怨情仇，亦令這宗綁架案更添撲朔迷離。

《寒戰 1994》「正式海報」

除了震撼預告，大會今日更重磅發布《寒戰 1994》的「正式海報」！海報排版氣勢磅礡，由四大巨頭周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂，連同1994年時空的六大核心人物吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、王丹妮及廖子妤強勢領軍；海報以「晒冷式」排版，一口氣展現其餘 28位中外跨世代實力派演員的頭像！這張集結了老戲骨、影帝影后及新生代實力偶像的終極海報，再次向觀眾力證這部鉅製空前絕後的龐大格局。