謝賢離世｜曾為謝霆鋒離婚感觸落淚  極錫張柏芝自覺對不起前新抱  澄清無不滿王菲

《星島頭條》今日（20日）收到獨家消息，謝賢今日證實離世，享年89歲。謝賢對一對子女謝霆鋒及謝婷婷疼錫有加，謝賢亦表示這輩子最成功的「代表作」，其實是謝霆鋒。隨著四哥的辭世，他與謝霆鋒的父子情、對前媳婦張柏芝的心痛，以及對王菲的真實看法，再次成為外界回憶與討論的話題。

謝賢謝霆鋒曾「不太熟」

回顧謝賢與謝霆鋒的關係，其實並非一開始就如此親密。當年謝賢與狄波拉離婚後雖保持友好，但因多年來忙於工作，與一對子女相處的時間並不多。謝賢曾在節目中坦言與兒子「唔係好熟」，因為雙方各自忙於拍戲，有時三、四個月都見不上一面，甚至連電話都沒有。

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謝霆鋒公開向謝賢道歉

這對父子的關係轉捩點，或許是霆鋒日漸成熟後的感悟。2010年，謝霆鋒奪得金像獎最佳男主角，他在台上重提自己18歲奪得最佳新演員時，曾不知天高地厚地把獎座放在枱面，反問常把拍戲經驗掛在嘴邊的父親：「你有冇攞過金像獎？」這番話一直哽在霆鋒心裡十幾年。他在台上向父親道歉：「希望佢原諒呢個不知天高地厚、無禮貌嘅小朋友……老竇，對唔住。」

謝霆鋒送樓送車盡展孝心

隨著年紀漸長，霆鋒留意到父親有親自收集他新聞的習慣，也感受到父親老去後覺得自己「幫不了甚麼」的沮喪。為了不留遺憾，一向不擅表達愛意的霆鋒開始改變，用實際行動向父親表達孝心。他不僅曾送上價值500萬的勞斯萊斯名車，更在父親節前夕斥資8,500萬，購入淺水灣道怡峰一個實用面積近二千呎的海景單位送給謝賢（以謝賢原名謝家鈺登記）。

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謝賢曾為謝霆鋒離婚落淚

雖然謝賢讓兒子自由發展，但談及謝霆鋒與張柏芝的離婚，四哥仍難掩心中遺憾。他曾因想到霆鋒發生過的事而感觸落淚，透露霆鋒其實很愛孩子，每次分開時，兩個孫子都不捨得跟爸爸說再見。

謝賢對張柏芝高度讚賞

而在這段關係中，謝賢對前媳婦張柏芝的人品、孝順及照顧家庭的付出，始終給予高度肯定。他曾大讚柏芝是個好媽媽，並透露離婚後柏芝仍會讓孩子與謝家保持聯繫，當他想見孫子時，柏芝不僅沒有阻攔，還會主動安排見面。看到張柏芝獨自辛苦照顧兩名孩子，謝賢曾坦言感到相當心疼，甚至曾感性表示，有時看到柏芝的辛勞會忍不住落淚，更曾愧疚地說過：「我覺得自己對不起他們三個。」這句「三個」指的正是張柏芝與兩個孫子，流露出四哥對前媳婦一路走來的萬般不捨。

謝賢澄清無不滿王菲

多年來，即便謝霆鋒後來與王菲世紀復合，謝賢也從未公開批評過王菲。面對外界的種種揣測，謝賢過去受訪時曾親自澄清，自己並沒有「不喜歡王菲」，外界會有此誤解，只是因為彼此私下接觸不多。對於兒子的感情選擇，四哥展現出開明父親的風範。他認為：「這是霆鋒的私事」，只要兒子過得開心即可。談及鋒菲復合，謝賢亦豁達地表示：「我兒子現在這麼開心，一定有原因。」

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