謝賢離世丨四哥4月最後露面現身山頂歎咖啡 坐輪椅撐枴杖身形消瘦仍不失巨星風範

今日（20日）《星島頭條》獨家收到消息，謝霆鋒父親「四哥」謝賢離世，享年89歲。謝賢自2022年憑電影《殺出個黃昏》勇奪香港電影金像獎影帝後，已未見演出新作，近年更減少公開露面，過深居簡出的退休生活。今年4月底曾有網民在香港太平山頂「野生捕獲」謝賢，是其最後一次露面。

謝賢身形消瘦臉頰微凹

當日有網民在山頂一間咖啡店偶遇謝賢與友人聚會，據網民描述，謝賢當日穿上暗紅色運動服，搭配藍色長褲與長筒襪，並戴上黑色Cap帽及太陽眼鏡，腦後紥起招牌小馬尾，表現低調。雖然謝賢的身形明顯比以往消瘦，臉頰微凹，且疑似因牙齒脫落導致嘴部有輕微內縮，但並見謝賢佩戴假牙。

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網民當時曾禮貌要求合照，獲心情大好的謝賢一口答應。無論是坐在輪椅上還是配合鏡頭，謝賢都極具耐性，而且全程面帶微笑，毫無架子，腰板挺得筆直，展現親民的巨星風範。

謝賢近年健康大不如前

謝賢隨著年紀漸長，近年的身體狀況已大不如前，出入要依賴輪椅代步，並需要枴杖輔助。據了解，謝賢晚年所居住的海景豪宅，由兒子謝霆鋒所安排，而且為確保父親得到最好的照顧，謝霆鋒特別聘請四名具備醫護背景的專業看護，以24小時三班制的方式全天候照料謝賢的起居飲食及復健。