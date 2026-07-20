陳自瑤直播帶貨驚現「黑色三角」 健康疑出問題不可逆轉 最索人妻飛新疆賣葡萄超搏殺

現年44歲、被譽為TVB「最索人妻」的陳自瑤（Yoyo），近年憑藉凍齡美貌和努力不懈的事業心，在香港與內地均收穫超高人氣。近日，陳自瑤的事業版圖再創新高峰，竟去到距離香港超過3400公里的新疆，於街頭開展直播帶貨賣葡萄，其極度投入的表現獲得廣泛讚賞，不過同時亦有網民截圖關注其真實狀態，意外掀起熱議。

陳自瑤現身新疆帶貨葡萄

從直播畫面可見，陳自瑤當日悉心打扮，穿上一襲充滿夏日風情的藍色花花吊帶裙，頭戴白色喱士圍巾並身披同系列的外套，在新疆街頭極具仙氣。在帶貨期間，陳自瑤表現得極度投入，為了推銷當地特產葡萄，她不斷手舞足蹈，情緒高漲，落力程度滿分，盡顯專業精神。不少網民看直播後，都驚嘆陳自瑤竟然會走到這麼遠的區域進行帶貨，佩服她的拼搏精神。

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陳自瑤直播驚現「黑色三角」

然而，在陳自瑤落力帶貨的同時，有眼利的網民將她的真實狀態截圖放大，意外發現她說話時，下排牙齒疑似出現了「黑色三角」的牙縫黑影。有網民懷疑Yoyo是否有吸煙習慣導致牙齒變色，亦有不少網民擔心她可能出現了牙齦萎縮的情況。由於牙齦萎縮屬於不可逆轉的口腔問題，不少粉絲看後都大表憂心，十分關注偶像的健康狀況。

黃宗澤曾捲牙齦萎縮疑雲

其實圈中藝人因笑容被指牙肉萎縮的情況並非首次。今年4月，視帝黃宗澤（Bosco）接受傳媒訪問時，就有網民指他開口說話及微笑時，上排牙齒牙根大面積外露，牙齦有著非常明顯的萎縮跡象，牙齒看起來比以前更長、更稀疏，牙縫也變得又寬又大，當時同樣令大批網民擔心其健康。不過他隨後親自澄清，笑言：「牙醫話我啲牙好好，只係有漬啫，我都嚇一嚇，以為牙肉萎縮！」化解了一場虛驚。

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