陳自瑤富國島騷低胸人妻誘惑 「靚到一眼認出」被爆私下人品 一TVB女星竟「躺着也中槍」

現年44歲、被譽為TVB「最索人妻」的陳自瑤（Yoyo），近年憑藉凍齡美貌和努力不懈的事業心，在香港與內地均收穫超高人氣。近日她趁著空檔到越南富國島享受陽光與海灘，有幸運的粉絲在當地巧遇她，並將合照分享至社交平台，大讚陳自瑤狀態處於顏值巔峰，而且人品極佳，親民舉動獲網民一致好評。

陳自瑤外地性感騷身材

從粉絲分享的合照可見，陳自瑤當晚身穿一襲白色吊帶Deep V低胸長裙，配上精緻妝容，顯得容光煥發，仙氣十足。儘管已為人母，但她的身材和樣貌依然保養得宜，絲毫不見歲月痕跡。在另一張照片中，更可見陳自瑤主動拿起粉絲的手機，親切地與對方自拍，完全沒有明星架子。

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陳自瑤私下人品曝光

該名粉絲在帖文中興奮地分享了這次偶遇經歷：「去富國島度假...還在日落小鎮偶遇到yoyo，人超好，主動拿我手機合照，和我聊了會天問我從哪來的。」她透露陳自瑤當時是和姐妹們進行私人旅行，為免打擾，所以隔了幾天才發文。

姚子羚「躺着也中槍」

這位粉絲更在留言區大讚Yoyo「美得很出挑」，表示當時自己正坐在路邊，Yoyo一經過就立即注意到她，因為她實在「美得發光」。有趣的是，有其他網民留言自己的經歷，指自己試過在路上認不出另一位TVB女星姚子羚，此話一出，讓無辜的姚子羚可以說是「躺着也中槍」，也從側面印證了陳自瑤的明星氣場與辨識度確實驚人。

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