陳自瑤、王浩信激罕公開互動  13歲愛女母親節送驚喜穿針引線  QQ戀情曝光父母同心護航

現年44歲的陳自瑤（Yoyo）與42歲的王浩信（Vincent）於2011年步入婚姻殿堂，翌年誕下愛女「QQ」王靖喬。雖然二人近年屢傳婚變，更未有再公開一家三口的溫馨合照，就連分開與囡囡合照時都會刻意遮掩愛女容貌，夫妻兩人在公開場合或社交平台上的互動亦可謂絕無僅有。但今年母親節，一向將焦點放在愛女身上的兩人，卻因為囡囡QQ的貼心舉動而罕有隔空展現默契。

QQ送太陽花與心意卡

日前是一年一度的母親節，不少星媽都紛紛在社交平台上分享節日喜悅，「愛女萬事足」的陳自瑤亦不例外。她在Instagram上載了多張靚相，開心分享13歲囡囡QQ為她精心準備的母親節驚喜，並留言寫道：「回家收到滿滿的驚喜，祝所有偉大的母親，母親節快樂！」

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QQ心意禮物令陳自瑤好感動

QQ今年母親節，為媽媽準備了一束充滿朝氣的黃色太陽花，花束上更悉心插上了四個親手寫上字句的心形氣球，分別寫着：「愛你哦」、「母親節快樂」、「Happy Mother Day」以及「love you mom:)」。除了氣球，花束中還藏着一張滿載愛意的心意卡。QQ在卡中以英文寫道，這次的花束是由她親手挑選的，希望媽媽會喜歡，更在字裡行間盛讚Yoyo是一位極好的母親。收到這份誠意滿滿的禮物，令Yoyo十分感動，除了開心與花束合照外，更為這份心意拍攝了多張特寫放上IG與大眾分享。貼文一出，隨即引來大批網民送上祝福，紛紛留言大讚QQ懂事又貼心：「This is soooooo sweeeet」、「張咭好靚」、「孩子的祝福系最暖心的。」

王浩信激罕「畀Like」

不過，除了QQ的貼心禮物外，最令一眾網民驚訝的，莫過於老公王浩信的舉動。一直以來甚少在Yoyo社交平台留下足跡的他，今次竟然激罕地對這個母親節帖子「畀Like」讚好。這個小小的舉動，旋即成為網民焦點，事關這絕對算得上是兩人近年來極為罕有的公開互動。

愛女初戀曝光父母同心護航

事實上，雖然Yoyo與王浩信鮮有同框，但只要事關愛女，兩人絕對是槍口一致。今年1月，13歲的QQ情竇初開，其私人社交帳號被網民曝光，當中流出了QQ的正面照以及與男友Julian的親暱合照，引起網絡熱話。面對愛女私隱外洩，陳自瑤與王浩信當時就罕有地展現「夫妻同心」。Yoyo率先開腔保護囡囡，希望各界可以給予其女兒空間和隱私，而王浩信更態度強硬，指由於照片屬於女兒的私人帳戶，在未經囡囡同意下被公開，直言會考慮採取法律行動。

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