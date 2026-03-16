陳自瑤廣州開騷疑遇粉絲搏懵？詳述觸摸Yoyo感覺：滑滑的  認勁興奮「有點猥瑣」

現年44歲的TVB花旦陳自瑤，剛於廣州開「音樂見面會」，陳自瑤開金口唱出多首歌，當中《傾城》、《天黑黑》、《分分鐘需要你》等，而好閨密姚子羚就當表演嘉賓，二人合唱《談情說愛》，現場反應十分不俗，氣氛熾熱。陳自瑤於今次「音樂見面會」中，疑被粉絲「猥瑣」摸手，後者將相關影片放上網，並仔細形容陳自瑤「手手」的觸感。

陳自瑤穿性感歌衫跟歌迷握手

陳自瑤今次於台上換了多套性感歌衫，其中一套紫色低胸裙完全展示陳自瑤的美好身材，而高衩設計亦讓陳自瑤的白滑美腿盡騷粉絲面前。臨完場前陳自瑤到了台下和觀眾握手，當時陳自瑤唱着《分分鐘需要你》十分開心，跟多名Fans握手和一齊畀心心，場面溫馨歡快。

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陳自瑤有蝕底之嫌？

不過之後就有在現場成功跟陳自瑤握手的粉絲，於小紅書發帖表示「開心摸到了陳自瑤Yoyo的手手」，更承認自己「有點猥瑣」，並詳細形容陳自瑤的手是「瘦瘦的，滑滑的，涼涼的」。這次陳自瑤跟粉絲握手，似有蝕底之嫌。

陳自瑤唱歌被指「面相苦」

對於陳自瑤今次「音樂見面會」的表現，普遍網民都指她演出不俗，留言「演員嚟講都唱得唔錯」、「聲線甜美」等，甚至有網民指陳自瑤的歌聲，比歌手出身的老公王浩信更佳。另外當陳自瑤唱出《傾城》時，有網民指他的「面相好苦」，令網民聯想起她跟王浩信屢傳婚變，令到她私生活不開心有關。此外亦有網民認為陳自瑤唱歌不夠氣，認為她需要多做運動練氣。

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