陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正

現年44歲的陳自瑤（Yoyo）與王浩信於2011年結婚後，近年因甚少晒夫妻合照，加上王浩信長駐內地工作，令婚姻狀況更添迷霧。陳自瑤繼去年疑似發表「單身宣言」，以及好友楊茜堯在訪問中疑似說溜嘴、間接證實陳自瑤、王浩信婚變之後，其感情狀態再次成為焦點。陳自瑤近日為宣傳即將在廣州舉行的《Be Your Own Light》音樂見面會，與一名內地爆紅KOL親密互動，進行訪談二人竟然拖手，引發網民熱烈討論。

內地KOL有近40萬粉絲

在宣傳活動中，陳自瑤與內地抖音上擁有近40萬粉絲的KOL「味成年阿輝」會面並進行訪問，從現場的相片及影片可見，身穿粉色外搭和白色低胸上衣的陳自瑤，與內地網紅談笑風生，二人拍照時，陳自瑤還友善與「味成年阿輝」拖手合照，如親切的姐姐一樣。

陳自瑤跟內地KOL掀討論

陳自瑤在合照時，擺出數款充滿少女心的表情和動作，時而雙手托腮，時而擺出「V」字手勢，散發出少女氣息。讓不少網民極羨慕「味成年阿輝」，紛紛留言「你就好啦，牽手成功」、「幾好呢個男」，更有「花生友」直指「人妻好正」。

楊茜堯洩陳自瑤婚姻狀況？

陳自瑤的婚姻狀況一直備受外界猜測，去年在IG發文「去自己想去的地方，看自己想看的風景……」，被解讀為單身宣言。其後楊茜堯在一次公開訪問中祝福陳自瑤時說：「繼續老公錫晒」，隨後卻又尷尬改口「囡囡錫晒」，惹出風波。

