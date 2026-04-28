視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂

現年45歲的TVB應屆視帝黃宗澤（Bosco），演藝事業正值巔峰，然而他近年的健康狀況卻頻頻成為大眾焦點。近日，一組黃宗澤出席公開活動的相片及影片在網上流傳，雖然他顏值依然在線，身形也保持得相當健碩，但有眼尖的網民卻從細節中發現，他的口腔健康似乎亮起了紅燈。

黃宗澤靜態下依然帥氣

從流出的影片和相片可見，黃宗澤身穿螢光黃色運動上衣，戴著太陽眼鏡，出席馬拉松活動，整體狀態看起來相當不錯。在靜態表情下，他五官的立體感和帥氣輪廓依舊，絲毫不見中年發福的跡象。

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黃宗澤牙齦出現萎縮？

然而，當鏡頭拉近，或是他開口說話及微笑時，問題卻帶了出來。不少網民驚訝地發現，黃宗澤的上排牙齒牙根大面積外露，牙齦有著非常明顯的萎縮跡象。牙齒看起來比以前更長、更稀疏，牙縫也變得又寬又大，網民又指此症狀不可逆轉，非常擔心偶像健康。

網民嘆歲月不饒人

許多網友看到對比後，不禁感嘆「歲月不饒人」。年輕時的黃宗澤憑藉其獨一無二的帥氣，圈粉無數，是公認的頂級帥哥。如今雖然保養得宜，但牙齦出現問題卻讓他的滄桑感瞬間倍增，年齡感完全藏不住。有粉絲心痛地表示：「神顏硬生生被口腔狀態拖垮了」、「真的太紮心了！不注重護理牙齦，再好的底子也扛不住。」

黃宗澤曾被指暴瘦

去年11月，有網民在香港街頭偶遇正在拍戲的黃宗澤，並將照片上傳至社交媒體。從照片中可見，黃宗澤身形明顯比以往消瘦，面頰凹陷，顴骨凸出，深深的黑眼圈更顯疲態。之後他現身《東張西望》，其瘦削的身形再次成為網民的焦點。

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