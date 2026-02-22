TVB視帝黃宗澤晒童年照吸引4千萬人圍觀 6歲潮男Chok樣曝光獲讚「母胎帥哥」

TVB視帝黃宗澤（Bosco）日前在微博分享兩張6歲時的帥氣童年照，他配文寫道：「原來我6歲已經會擺pose，但我忘記這個造型是誰搞的……」照片中的他眉清目秀，穿著一身時髦的牛仔套裝，單腳站在椅子上，擺出極具個性的「Chok」爆甫士，盡顯從小就具備的鏡頭感與明星氣質。舊照迅速引起內地網民的廣泛關注，更一度登上微博熱搜。相關話題「#黃宗澤6歲已經是潮男#」吸引了超過4114萬的閱讀量及近4000則討論，網民紛紛留言大讚他「真是從小帥到大」、「好有型」。

黃宗澤單親成長抱不婚主義

黃宗澤的成長經歷對其價值觀影響深遠，他曾公開表示自己是「不婚主義者」。這主要源於他的單親家庭背景，父母在他幼年時離異，由母親獨力撫養成人，使他對組織家庭缺乏傳統的憧憬。同時，他也透露母親對他的伴侶要求極高，這雖然讓他在感情路上避開了波折，卻也間接成為他遲遲未能安定下來的原因之一。

黃宗澤父2015年離世曾自爆遺憾

儘管在單親家庭成長，黃宗澤與父親的關係卻不如外界想像般疏離。雖然直到小學才初次見面，但父子關係在父親離世前的十多年間變得非常密切，經常飲茶吃飯，相處儼如朋友。2015年，其父因癌症病逝，當時黃宗澤因工作未能陪伴在側而悲痛不已，深感自責，並將未能與父親一同去旅行視為最大遺憾。

