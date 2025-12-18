Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《戀愛自由式》陳年大合照瘋傳索女同框掀回憶殺 黃宗澤蕭正楠22年前初出道「黑口黑面」？

更新時間：17:00 2025-12-18 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-18 HKT

近日網上瘋傳了一張22年前TVB青春偶像劇《戀愛自由式 》的陳年大合照，劇中每位主角都是廿歲出頭的俊男美女，網民一眼便能認出前方的鄧麗欣（Stephy）、傅穎（現名傅寶誼，Theresa）、陳文媛（BoBo）及唐寧，至於笑指相中幾位男主角皮膚黑到似被「炸燶」，差點認不出來。

四位小生膚色成焦點

近日有網民在Threads分享了這張考古相片，並留言寫道：「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」 雖然有網民大讚當年幾位廿歲出頭的青春玉女好靚女，並留言大讚：「前面4位都堅靚，而且都是不一樣的靚，辨識度高」等，但卻不及後排四個少男黎諾懿、黃宗澤、楊明及蕭正楠搶鏡，更笑指他們來自非洲，紛紛留言表示：「後面班男嘅係咪非洲來的」、「非洲黃宗澤，非洲蕭正楠」、「睇錯以為係宣明會嗰啲探訪活動」、「後面果4個笑到傻，前面幾個好靚」等。

相關閱讀：傅穎認「臉上動了兩個地方」：又不一樣了   被指容貌升級千變萬化多年  曾公開「易容術」

傅穎：係咪搵我

當年主角之一的傅穎亦突然上水回應，她分享了在該劇中一張講電話的劇照，並留言寫道：「喂，係咪搵我呀？」此外，網民除了繼續談論劇集內容，當中更提到劇中的游泳絕技「破冰轉身」，勾起不少回憶。

相關閱讀：蕭正楠因BB出世身體出異樣求醫  黃翠如掉以輕心竟質疑  愛妻號金句寸爆老婆

