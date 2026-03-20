「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利

現年45歲、曾表示抱「不婚主義」的應屆視帝黃宗澤， 一向是圈中出名的孝順仔，他跟獨個湊他長大的母親關係極佳，曾公開表示自己現在算是事業有成，故此他的財產會讓母親任用，而他亦曾將其財產管理大權託付母親打理。近日黃宗澤接受資深傳媒人查小欣專訪，卻大爆母親近日曾經入院，而其母的一個性格令他感到「激死」。黃宗澤更透露，他已重新安排財產管理，沒有再讓親母「操生殺大權」，難免令人擔心其母的健康狀態。

黃宗澤曾言財產予母親任用

黃宗澤於單親家庭長大，媽媽為了撫養他，曾經一日打兩份工，黃宗澤就曾因為缺人照顧，在親戚家輾轉寄居。到他入行之後收入仍然微簿，其母就為申請信用卡。黃宗澤對母親的恩情銘記在心，所以曾經表示會用自己最好的東西來回媽媽，將自己的豐厚財產予母親任用。

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黃宗澤爆母親入院

近日黃宗澤接受查小欣專訪，他表示自己最近驗身，竟被告之膽固醇過高，但幸好未有壞的膽固醇出現。另外因為查小欣跟其母親相熟，黃宗澤指自己現在是其母的健康顧問，並大爆母親最近曾入院：「你知佢最近入咗醫院啦」，查小欣指自己知情：「你仲好擔心添」。黃宗澤之後道：「佢個人又慳又為食，不時將跟朋友外出食唔晒嘅嘢帶返屋企食，咁梗係出事」。黃宗澤未有明言其母因何要入院，但憑其提示的線索，相信跟「三高」、膽固醇過多等問題有關。

黃宗澤：我畀佢激死

黃宗澤之後更指被其母激死：「我問條友平時食啲乜，我知道之後就話，你食呢啲梗係死啦。佢出咗院之後，第二日仲話約咗朋友飲茶，我話你依家可以食點心咩？佢話佢每樣淨係食一啖喎，邊有得食一啖㗎？」。

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黃宗澤聘專業團隊管理豐厚財產

查小欣之後指，黃宗澤之前將其財產交由母親管理，黃宗澤就話已有改變：「冇喇依家佢退居㗎喇，我已請晒人、有晒團隊去管理，呢啲瑣碎事就唔好畀佢煩啦，佢要錢我咪畀錢佢使咪得囉」。黃宗澤補充「我唔係話我啲錢唔畀佢掂，唔係話封鎖佢，佢去享受人生就得，佢同我講去旅行我就最開心」。查小欣就指，因為他現在財產太多由四方八面湧來，所以不得不請專業團隊管理，黃宗澤就笑着否認。

黃宗澤親自煮飯畀媽媽食

黃宗澤表示，現在他唯一擔心是其母「唔生性亂食嘢」，查小欣就指「冇得擔心啦，我見到佢去食榴槤宴喎」，黃宗澤就擺出一副無奈表情。其實他早前就曾表示：「媽咪三高好勁，佢又怕搵醫生問意見，同時又信偏方調理，就算偏方有用，佢把口唔收都無用！媽咪均衡飲食，最弊係食量大，畀佢激死」，他亦透露會自己煮飯予媽媽食：「我煮先安全，我低鹽低糖，佢冇得嫌，嫌就唔畀家用」。

黃宗澤爆粗呼喚媽媽？

黃宗澤孝順又貼地，不時稱呼再親的朋友如吳卓羲就「死仔」，查小欣指「你對住最親嗰啲都係咁叫，我仲知你點叫媽媽添」，黃宗澤即時面露尷尬之情，面對鏡頭「𦧲脷」講出「你老X」，透露平時會爆粗來叫媽媽，查小欣就話「大家都估到啦吓」，十分搞笑。