莊雅婷公開醫院私密片為老公護航 互動揭真實關係 回應鍾培生「追仔論」：6個無可能

「最年輕區議員」莊雅婷（Angel）近日為百億富三代老公鍾培生誕下女兒，但鍾培生卻在網上節目中，公開要求老婆「生五子一女」，並揚言會繼續「追仔」，引來網民猛烈炮轟，批評其言論不尊重女性。面對丈夫受到批評，莊雅婷昨晚（18日）透過IG限時動態為老公護航，但同時堅定地表明自己的立場。

莊雅婷醫院影片曬恩愛

莊雅婷昨晚分享在醫院休養的影片，見到其狀態略顯疲倦，但莊雅婷望向鏡頭露出微笑。之後莊雅婷將鏡頭轉向在旁陪伴的老公，見到鍾培生正躺在床上碌手機，在發現被拍後，鍾培生表情輕鬆與莊雅婷互動。

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鍾培生留守醫院陪莊雅婷

莊雅婷在影片中配文，為老公鍾培生解釋：「FACT：BABY DADDY連續四晚係（喺）醫院寸步不離，大少爺隻玉手仲比（畀）我捏到瘀晒」，力證鍾培生在其生產期間貼心陪伴，對莊雅婷的愛錫。

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莊雅婷轉發鍾培生澄清影片

莊雅婷另一帖文卻轉發鍾培生為「追仔」言論解畫，影片中，見到鍾培生坐在電競椅上，表情嚴肅地為自己辯解，重申其「家事無須向外人交代」的立場，並再次強調自己確實想要六個小孩。莊雅婷在轉影片時，甜蜜地寫下「AWEE SO SWEET LOVE YOU TOO」，對鍾培生示愛，卻又補充一句「但6個係無可能，你繼續發你個春秋大夢」，明確拒絕生六胎的要求。

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