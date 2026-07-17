鍾培生「生仔論」惹爭議 轟網民祝生六個女惡毒 要莊雅婷十年生五子 遇一情況要生夠7個

百億富三代鍾培生與「最年輕區議員」莊雅婷早前結婚，近日被傳已低調榮升爸爸，惟未有正面回應。早前他曾公開表示，要求老婆「生五子一女」已引起外界嘩然。近日，鍾培生作客網上節目《巴打圍爐》時，其生兒育女的言論再度升級，不但直言：「生一個娶你返嚟做乜X嘢？」更揚言若連生女兒，會繼續「追仔」，變相老婆可能要生七個，言論火速引來網民熱議，質疑他「大男人主義」、「不尊重女性」。對於有網民在Threads表示：「希望佢6胎都係女。」鍾培生則轟該網民言論「惡毒」。

鍾培生計劃十年要生五個仔

在節目中，鍾培生被問及「十年後的鍾培生」過怎樣的生活，他認為自己會是好兒子、好老公、好爸爸、好老闆，並表示自己十年後會有五個兒子。主持人KB與梁釗峰問道：「如果老婆唔OK生5+1（五子一女）的話，兩個人開唔開心？」鍾培生表示：「夾硬嚟都要。」梁釗峰好奇問道，如果下一胎也是女兒時怎麼辦，鍾培生毫不猶豫地表示要繼續追仔，直到有五個兒子為止，表示：「咁咪生七個囉！」他直言總之一定要有五個兒子，至於生幾多個女兒則無所謂。此言一出，意味著若「運氣不佳」，太太莊雅婷可能要生夠七個，甚至更多。

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鍾培生自認嚴父強迫兒子必須學

鍾培生更在節目中分享他對兒子與女兒的差別看法，解釋為何執著於生仔。他認為兒子可以「操練」，而且必須學格鬥防身，如果兒子拒絕學習，有機會被趕出家門，「兒子嘅話可以操練佢，唔聽話就出去跑圈……呢個世界只有贏家同輸家，你唔好做輸家！」但對於女兒，他則認為不能用同樣方式對待，因為女兒可能會撒嬌說 「爸爸，我討厭你！」，他認為：「女兒一定要富養，乜都要！」誓要將女兒對男人的標準提高，以防輕易被男士追走。另外，他透露已為未來的大兒子想好名字，要叫「Derek Cheung Junior」，並繼承其一切，絕不能失敗。

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鍾培生被祝生六個女 反擊網民：說話惡毒

鍾培生的言論在網上引發激烈討論，不少網民批評他將老婆當作「生仔機器」，思想守舊、不尊重女性，充滿大男人主義。有網民在Threads分享鍾培生與莊雅婷傳聞首胎疑似生女兒的新聞，並留言：「如果有得墮胎，相信鍾生都會揀落，因為佢只想生仔，希望佢6胎都係女BB。」對此，鍾培生親自留言反擊：「究竟人生有幾唔如意先可以對住一個素未謀面嘅人講啲咁惡毒嘅說話，好感恩我全家都覺得好幸福，god bless hk and the internet」。

然而，鍾培生的回應未能平息風波，反而火上加油。大批網民質疑：「祝你生女都叫惡毒？」、「生女好差咩？」、「點解話生女係詛咒？你性別歧視呀？」認為他將「生女兒」視為詛咒的態度，似乎反映了他的性別歧視思想。

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