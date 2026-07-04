鍾培生終默認老婆懷孕：佢肯生四個 新婚3個月莊雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女為目標

「百億富三代」鍾培生（Derek）在今年3月在無預警情況下，宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功，鍾培生在其淺水灣鍾家大宅以「電影級規格」打造《進擊的巨人》場景的求婚儀式，迅即在網上瘋傳，甚至一度成熱話。莊雅婷與鍾培生婚後孕味濃，不過夫婦二人未有公布好消息。

今日（4日 ）鍾培生逾2萬呎巨型卡牌基地7月開幕，鍾培生宣布即將成為爸爸，太太莊雅婷挺着巨肚撐場，得天獨厚的莊雅婷長胎不再肉，手腳纖細容光煥發，兩人合照難掩笑意。

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鍾培生以五子一女為目標

鍾培生（Derek）、新田真劍佑（Mackenyu）及蔡思貝今日（4日）出席卡牌展覽及交易中心開幕典禮，為鍾培生親手打造、佔地達26000呎的「全球規模最大卡牌交易及競技中心」揭幕，鍾培生新婚妻子「最年輕區議員」莊雅婷（Angel）亦挺巨肚出席支持老公，夫妻同框合照時Derek更甜蜜地親吻Angel頭側大晒恩愛。鍾培生未有多談太太莊雅婷挺巨肚，他婉拒回應：「私事唔講啦！（為何保持神秘？）我同太太咁多曝光見咁多人，呢個係我哋嘅選擇，但小朋友佢有權選擇佢想唔想咁做，當小朋友成熟嘅時候，知道社交媒體槪念，佢想做就會全力支持；如果佢選擇保持私隱，我都唔會逼佢，由佢揀。（考慮安全？）為咗小朋友安全著想，由佢揀囉，唔係個個都鍾意公開面孔。」至於造人計劃，Derek笑言仍然以五子一女為目標，但太太未應承：「未呀，佢肯生四個嘅！（要極速生夠數？）冇所謂，總之要有！」

鍾培生大爆與太太莊雅婷閏房事

鍾培生每年均會舉辦拳擊擂台賽事，他希望今年12月能如期舉辦，推動香港拳擊及支持香港運動員，但不會親身上陣：「我自己就冇打，一來冇時間，二來冇一個啱嘅對手。（再請林作對打？）唔會！唔會再同佢合作。」鍾培生表明不落場打拳並非因為錫身，太太亦一直非常支持：「好感恩太太乜都支持我！」更大爆閏房事：「佢係好老婆，除咗要我瞓覺前吹頭，我從來都唔吹頭，一洗完頭佢就隊個風筒過嚟，瞓咗覺都隊埋嚟！」

鍾培生稱香港市場由香港人話事

鍾培生在博物館上展出放滿26個展示櫃、總值高達8000萬元卡牌，更揚言中心會成為香港以至亞洲指標：「以前香港卡牌市場成日都會睇住日本個價做人，有HKTCG之後，香港市場由香港人話事！」鍾培生透露斥資6000萬港元打造交易中心，當中有一半資金用作入手不同卡牌貨源；他自己的收藏則佔5個展櫃，表示相比數量更重視稀有度：「我最罕有嘅全世界得十幾張，但我已經有四張。（價值多少？）我嗰啲唔係好貴，四張加埋六位數字，都唔係啲咩。（收藏全數展出？）最勁嗰啲，基本上所有頂級罕有，市面上最Top嘅我齊晒，全部都齊四張。」斥巨資開交易中心，鍾培生表示生意已考慮長遠時間，並不打算短期營運：「希望一年內回本，最好半年啦！」

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新田真劍佑婉拒傳媒進行訪問

蔡思貝為活動擔任主持，與鍾培生、新田真劍佑討論卡牌遊戲及收藏，新田真劍佑作為玩家表示重視卡牌遊戲勝負：「我會先購買能夠讓我在遊戲裡勝出的卡牌，然後再收藏具有升值潛力的稀珍卡牌。」鍾培生送贈限量而價值不菲的卡牌。新田真劍佑再次來港出席活動，卻未能就訪問形式達成共識，現場婉拒傳媒進行訪問。鍾培生重金禮聘新田真劍佑做開幕嘉賓，表示對方相當友善，大家亦為多年網友：「有一段時間成日同佢傾電話，多過同我老婆傾電話！」雖然話題離不開電競遊戲與卡牌，但鍾培生稱二人一直未曾連線對戰過，他更形容新田真劍佑為人對輸贏執著，規矩亦非常嚴厲，連影相都對鏡頭效果執著，為人非常有態度！至於請蔡思貝擔任主持，鍾培生大讚對方不論外型及氣質均適合開幕場合：「好難搵主持，要搵個後生得嚟有經驗，而且中英文都得，思貝剛好合適，加上要面對娛樂版、下晝又有官員嚟，思貝兩邊都可以。」