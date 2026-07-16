鍾培生老婆莊雅婷傳已誕下女兒 疑低調榮升人父 IG發文避談喜事：唔好focus喺BB度

「百億富三代」鍾培生與「最年輕區議員」老婆莊雅婷早前才首度默認懷孕，今日（16日）即有報道指出，莊雅婷已於7月13日順利誕下一名女兒！對於傳出百億千金出世的喜訊，鍾培生隨即在IG限時動態表示不作回應，「呢兩個星期收到好多大家嘅祝福，呢件喜事唔回應了，希望大家唔好 Focus 喺BB到，再次感謝大家祝福同關心。」鍾培生與莊雅婷今年三月於淺水灣大宅舉行震撼網民的電影級求婚儀式後，一直被外界猜測是「雙喜臨門」。如今若消息屬實，意味著鍾培生早前定下的「五子一女」大家庭生育目標已經正式邁出第一步。

莊雅婷月初挺巨肚現身

回顧七月四日，鍾培生為其豪擲重金打造、佔地達二萬六千呎的全球最大卡牌交易及競技中心舉行開幕典禮時，已正式宣布即將榮升人父。當日，莊雅婷挺着巨肚現身全力支持老公鍾培生，得天獨厚的莊雅婷雖然腹大便便，但依然手腳纖細、容光煥發。鍾培生在合照時更甜蜜親吻莊雅婷的側頭，兩夫妻恩愛滿溢，幸福之情表露無遺。

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鍾培生希望以生五子一女為終極目標

對於未來的家庭規劃與育兒理念，鍾培生當時受訪時笑言依然以「五子一女」為終極目標，並透露太太莊雅婷目前暫時答應生四個小孩，但他強調「總之要有」。談及為何對懷孕及小朋友資訊保持神祕，鍾培生強調全是為了保護孩子的隱私與安全。他表示自己與莊雅婷已經有極高的曝光率，因此希望將來把是否公開露面及使用社交平台的選擇權交給孩子自己決定，展現出開明父親的一面。

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鍾培生大爆與莊雅婷閨房事

除了分享初為人父的喜悅，鍾培生亦大爆與莊雅婷的甜蜜閨房事。他甜絲絲地透露太太莊雅婷是個滿分好老婆，唯一對他要求嚴格的就是規定睡前必須吹乾頭髮，莊雅婷甚至會親自拿著風筒幫他吹頭，非常貼心。