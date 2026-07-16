Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾培生老婆莊雅婷傳已誕下女兒 疑低調榮升人父 IG發文避談喜事：唔好focus喺BB度

影視圈
更新時間：21:13 2026-07-16 HKT
發佈時間：21:13 2026-07-16 HKT

「百億富三代」鍾培生與「最年輕區議員」老婆莊雅婷早前才首度默認懷孕，今日（16日）即有報道指出，莊雅婷已於7月13日順利誕下一名女兒！對於傳出百億千金出世的喜訊，鍾培生隨即在IG限時動態表示不作回應，「呢兩個星期收到好多大家嘅祝福，呢件喜事唔回應了，希望大家唔好 Focus 喺BB到，再次感謝大家祝福同關心。」鍾培生與莊雅婷今年三月於淺水灣大宅舉行震撼網民的電影級求婚儀式後，一直被外界猜測是「雙喜臨門」。如今若消息屬實，意味著鍾培生早前定下的「五子一女」大家庭生育目標已經正式邁出第一步。

莊雅婷月初挺巨肚現身

回顧七月四日，鍾培生為其豪擲重金打造、佔地達二萬六千呎的全球最大卡牌交易及競技中心舉行開幕典禮時，已正式宣布即將榮升人父。當日，莊雅婷挺着巨肚現身全力支持老公鍾培生，得天獨厚的莊雅婷雖然腹大便便，但依然手腳纖細、容光煥發。鍾培生在合照時更甜蜜親吻莊雅婷的側頭，兩夫妻恩愛滿溢，幸福之情表露無遺。

相關閱讀：鍾培生終默認老婆懷孕：佢肯生四個 新婚3個月莊雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女為目標

鍾培生希望以生五子一女為終極目標

對於未來的家庭規劃與育兒理念，鍾培生當時受訪時笑言依然以「五子一女」為終極目標，並透露太太莊雅婷目前暫時答應生四個小孩，但他強調「總之要有」。談及為何對懷孕及小朋友資訊保持神祕，鍾培生強調全是為了保護孩子的隱私與安全。他表示自己與莊雅婷已經有極高的曝光率，因此希望將來把是否公開露面及使用社交平台的選擇權交給孩子自己決定，展現出開明父親的一面。

相關閱讀：鍾培生雙喜臨門？莊雅婷粉紅鬆身衫「肚凸凸」賀奶奶生日難掩孕味 逾2萬呎巨型卡牌基地7月開幕

鍾培生大爆與莊雅婷閨房事

除了分享初為人父的喜悅，鍾培生亦大爆與莊雅婷的甜蜜閨房事。他甜絲絲地透露太太莊雅婷是個滿分好老婆，唯一對他要求嚴格的就是規定睡前必須吹乾頭髮，莊雅婷甚至會親自拿著風筒幫他吹頭，非常貼心。

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
6小時前
梁愛離世享年87歲 曾被封「御用工人」 去年揭患胰臟癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨獨家
梁愛離世享年87歲 曾被封「御用工人」 去年揭患胰臟癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨獨家
影視圈
4小時前
1億六合彩｜暑期金多寶7.21攪珠 一注獨中即擸1億 即睇開售日期/幸運號碼
00:57
1億六合彩｜暑期金多寶7.21攪珠 一注獨中即擸1億 即睇開售日期/幸運號碼
社會
5小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
8小時前
長者倒斃屋內傳濃烈屍臭 鄰居崩潰上網求救惹熱議：「我屋企同個鼻都有果陣味唔散！」｜Juicy叮
長者倒斃屋內傳濃烈屍臭 鄰居崩潰上網求救惹熱議：「我屋企同個鼻都有果陣味唔散！」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
5小時前
施南生離世｜向太心疼摯友為愛沉淪：這輩子就是徐克  兩烈女惺惺相惜  自爆與向華強瘋狂史
施南生離世｜向太心疼摯友為愛沉淪：這輩子就是徐克  兩烈女惺惺相惜  自爆與向華強瘋狂史
影視圈
6小時前
梁愛離世｜4月時最後露面須坐輪椅體重不足70磅  患癌拒化療講到喊：生死都係自己一個人
梁愛離世｜4月時最後露面須坐輪椅體重不足70磅  患癌拒化療講到喊：生死都係自己一個人
影視圈
3小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
3小時前
鄭秀文兩餅印家姐激罕現身  打扮貴氣高顏值撐答謝會  零架子一原因向Sammi粉絲道歉
鄭秀文兩餅印家姐激罕現身  打扮貴氣高顏值撐答謝會  零架子一原因向Sammi粉絲道歉
影視圈
3小時前