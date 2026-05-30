鍾培生雙喜臨門？莊雅婷粉紅鬆身衫「肚凸凸」賀奶奶生日難掩孕味 逾2萬呎巨型卡牌基地7月開幕

「百億富三代」鍾培生（Derek）在今年3月在無預警情況下，宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功，鍾培生在其淺水灣鍾家大宅以「電影級規格」打造《進擊的巨人》場景的求婚儀式，迅即在網上瘋傳，甚至一度成熱話。莊雅婷與鍾培生婚後孕味濃，不過夫婦二人未有公布好消息。

莊雅婷腰肢圓潤鬆身打扮難掩孕味

鍾培生曾明言期待做爸爸：「我想有很多小朋友，我想生5子1女，可以組隊打機！」日前鍾培生為媽媽慶祝生日，有「港姐畫家」之稱的朱潔儀晚有份出席，事後大晒慶祝相片，穿上粉紅色的恤衫配長褲現身的莊雅婷腰肢圓潤，鬆身打扮難掩孕味極濃的腹部。

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鍾培生開設全球最大卡牌基地

人稱「香港電競之父」的鍾培生婚後搞作多多，最近宣布在尖沙咀開設佔地2.2萬呎、號稱是全球最大卡牌基地「HKTCG」，鍾培生表示目前在試業階段，並於7月4日正式開幕，連日來鍾培生不單親自落鋪打點，又會在社交平台拍片介紹「基地」的內貌，他透露目前手上已經擁有39,600張Pokemon卡，全部都是獲得專業評級認證的「PSA 10」最高級別珍藏，鍾培生更預告接下來還會有另外25,000張卡牌陸續送達，同時亦有拍片或留言回應網民意見，鍾媽媽亦有落場幫手。

莊雅婷對老公鍾培生照顧有加

老婆莊雅婷對老公照顧有加，親自炮製愛心餐，鍾培生大晒老婆為他整的魚翅撈飯，兼大嗌多謝老婆。不過即使工作幾忙，出名孝順的鍾培生亦有為媽咪慶生，邀請媽媽與幾位好友食飯，其中一位是1989年香港小姐亞軍朱潔儀，慶祝過後在網上分享照片，看到鍾培生緊擁老婆，非常恩愛，莊雅婷穿上粉紅色的恤衫配長褲的鬆身打扮，仍可見腹部隆隆。

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