鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」

「百億富三代」鍾培生（Derek）今年3月向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功，並在其淺水灣大宅以電影級規格打造《進擊的巨人》場景求婚，哄動全城。莊雅婷婚後孕味甚濃，屢被質疑是奉子成婚；直到日前鍾培生佔地逾2萬呎的巨型卡牌基地開幕，莊雅婷挺巨肚現身，鍾培生終默認將為人父，更豪言希望「生夠6個」！昨日（16日）更有消息指，莊雅婷已誕下百億千金，不過鍾培生未有正面回應傳言。鍾培生早前曾接受網上節目《巴打圍爐》訪問，曾談及生兒育女大計，再次分享希望生六名子女，如今似乎已達成六分一目標。

鍾培生DM退選港姐莊雅婷發展成戀情

鍾培生日前接受網上節目《巴打圍爐》訪問，罕有大談婚姻生活，更首度公開與老婆莊雅婷的相識經過，原來全因鍾培生的「港姐情意結」！

鍾培生在節目中自爆，自己從小已是「香港小姐選舉」的忠實擁躉，可謂「屆屆都會睇」，更一直有個習慣，就是會親自私訊（DM）心水佳麗留言加油打氣。而去年（2025年），莊雅婷曾參加香港小姐面試，惟後來因不堪受壓而選擇退選。

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莊雅婷未成年時已主動搭訕鍾培生

當時一直有留意賽況的鍾培生，一如以往地主動DM留言為莊雅婷打氣，沒想到這一舉動竟帶來意外驚喜！鍾培生笑言，當他私訊對方時，才翻查到原來女方早在16、17歲時，已經主動DM撩他傾偈搭訕，更視他為偶像，「我要爆佢一個秘密，其實佢係我Fans。」透露老婆未成年時已看過他的影片，後來兩人因港姐選舉重新聯絡，這段由網絡萌芽的緣份最終開花結果。

鍾培生力讚莊雅婷猛料學歷

除了外貌出眾，鍾培生更大讚莊雅婷的超強學歷背景，直言對方是名副其實的「超級學霸」。現年25歲的莊雅婷當年放棄英國名牌大學錄取，選擇入讀北京大學雙學位（政府管理學院及光華管理學院），其後再於香港大學攻讀碩士，目前更正攻讀清華大學馬克思主義學院博士學位。擁有如此顯赫的學歷與高顏值，難怪深得鍾培生歡心。

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鍾培生讚老婆是一百分賢內助

鍾培生對莊雅婷讚不絕口，坦言老婆對他的事業給予極大支持。他分享了多個老婆的貼心舉動，在訪問中連聲大讚老婆「真係好好」，表示：「佢試過連覺都唔瞓，煮嘢畀我食。」 更令他感動的是，莊雅婷極度體諒他的工作，曾在他的公司靜靜等候他三小時，後來得知老婆沒有主動通知員工找他，他也表示心疼。

提到自己性格，鍾培生毫不避忌地展露其「大男人」一面，更自爆有「雙重標準」，分享過往與外國女生交往的經驗，指一名於哈佛讀醫科的女友，來香港找他，「見家長」時只顧按手機，令他相當不滿，他分享：「我食飯可以撳電話，但你唔得囉！」 雖然語出驚人，但他急急為自己平反，強調自己其實不是「大男人」。而他透露，與莊雅婷拍拖至今從未吵過架，婚後為了答謝老婆的付出，鍾培生更豪爽地買了一架車送給莊雅婷，盡顯「寵妻狂魔」本色。

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鍾培生傳宗接代態度強硬爆驚人金句

談到婚後最受關注的生育話題，鍾培生重申自己想建立大家庭，目標是「生五女一子」。不過，當提到老婆莊雅婷對生6個小孩似乎有所保留、甚至可能只想生一個時，鍾培生即時有極大反應，更在鏡頭前爆出惹火金句：「生一個娶你返嚟做乜X嘢？」此話一出，足見這位百億富三代對傳宗接代的執著，同時引發網民熱烈討論。