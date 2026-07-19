翁虹拎住近40萬金飾逛街 計劃每年豪氣買黃金 儲定家傳金器給女兒做嫁妝

57歲的「凍齡女神」翁虹，自1989年摘下亞洲小姐冠軍桂冠後，美貌與狀態數十年如一日，彷彿不受歲月侵擾。近年她與老公劉冠廷及女兒劉蒔雖然因工作和學業分隔兩地，但一家三口感情依舊甜蜜。翁虹在中港兩地頻繁走動，除了工作，也常與朋友相聚，繼早前探訪「慈善女皇」趙曾學韞的10億豪宅後，近日她又接受一位認識逾30年的閨密Kitty所託，執行一項「黃金任務」，原來是將閨密的母親留下的陳年金器拿去估價，沒想到結果讓她大為震驚。

翁虹幫閨密拿金飾估價

影片中，翁虹的閨密Kitty捧出一個沉甸甸的首飾盒，裡面裝滿了她母親數十年前留下的黃金飾品，部分金器歷史更長達50年。由於Kitty對黃金行情不甚了解，便委託人脈廣、見識多的翁虹幫忙處理。翁虹打開盒子瞬間，也被眼前一片金光閃閃的景象嚇了一跳，為了不負好友所託，她帶著這批極具紀念價值的「傳家之寶」，前往相熟的金鋪進行專業估價。翁虹看著這些充滿年代感的金豬、龍鳳鐲及金牌，不禁感嘆其背後承載的深厚母愛與祝福。

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翁虹發現買金升值潛力驚人

在金鋪內，翁虹對這批黃金的價值充滿好奇，起初她保守估計約250克，後來大膽猜測有350克，但金鋪專家稱重後，公佈的數字遠超她的預期。這批總重達397.54克的黃金，按照當日金價回收，估值竟高達38萬8千多港元。專家更指出，若以數十年前的價格計算，這批金器的成本大約僅為7萬9千元，如今增值超過31萬，讓翁虹驚訝得目瞪口呆，大讚閨密母親「高瞻遠矚」，這項投資的回報率實在驚人。

翁虹計劃每年儲黃金做女兒嫁妝

這次的「黃金任務」不僅讓翁虹大開眼界，更觸動了她為女兒長遠規劃的念頭。她坦言，其實自己早就有個想法，想從女兒出生開始，每年生日都為她購買與年齡等重的黃金，作為她未來的嫁妝或創業基金。可惜這個計劃一直未付諸實行，她感嘆：「錯過了，錯過了」如今親眼見證黃金的增值潛力，她堅定地表示：「自此之後，我開始要買金。」翁虹決定從現在起為女兒儲備這份「黃金厚禮」，為女兒的未來提供一份實在的保障。

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