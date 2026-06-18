翁虹罕與「分居」老公合體 18歲索爆女兒美國高中畢業 為囡囡耗時半年做一物

1989年亞姐冠軍翁虹近年活躍於社交平台小紅書，常常分享生活影片。她的女兒「小水晶」劉蒔近日迎來18歲高中畢業的重要時刻。由於女兒長期在美國讀書，翁虹日前特地飛赴美國參加畢業典禮。這次一家三口的難得同框也引起網民關注，因為翁虹過去曾自爆與第二任丈夫劉冠廷因工作與生活安排，夫妻倆維持著長期「分居」兩地的狀態。此次為了女兒的畢業典禮，一家人開心團聚，場面相當溫馨。不僅如此，翁虹還為女兒準備了一份籌備半年的驚喜大禮，就是一件融合中國非物質文化遺產「蘇繡」工藝的「雲肩」，讓女兒戴著專屬東方的光芒走向人生新階段。

翁虹為女兒畢業禮裝扮花盡心思

為了這份獨一無二的畢業禮物，翁虹可謂費盡心思。她早在半年前就開始策劃，親自帶女兒到蘇州的繡館量身、挑選款式與布料。影片記錄了從設計圖稿、選定「藍蝴蝶」與「藍玫瑰」主題，到與設計師反覆溝通的整個過程。製作期間更一度出現版型問題，所幸翁虹緊急應對，最終集結五位繡娘同時趕工，才順利在畢業典禮前完成這件藝術品。這件精緻華麗的藍色雲肩搭配西方畢業袍，不僅中西合璧，更滿載著母親對女兒的愛與文化傳承的期盼。

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翁虹女兒近年成為網紅

作為翁虹的掌上明珠，現年18歲的劉蒔（小水晶）自小就因繼承了母親的優良基因而備受外界關注。她擁有甜美精緻的五官、深邃的大眼睛和清新脫俗的氣質，被廣大網友盛讚為「最美星二代」。近年來，小水晶在社交平台上相當活躍，經常分享日常生活與穿搭，憑藉其出眾的外貌和獨特的時尚品味吸引了大量粉絲，已然成為一位人氣極高的網紅。這次在畢業典禮上披上非遺雲肩的絕美亮相，再次讓她的神仙顏值成為網路熱話，未來無論是繼續深造還是踏入演藝圈，發展潛力都備受期待。

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