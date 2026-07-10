翁虹下廚慰勞二姐 姊妹曾為錢斷絕聯絡10年形同陌路 擁抱痛哭剖白：真的很難過

57歲的「凍齡女神」翁虹自1989年勇奪亞洲小姐冠軍後，美貌數十年如一日，歲月彷彿從未在她身上留下痕跡。她與第二任老公劉冠廷結婚多年，育有一女劉蒔，一家三口幸福美滿，但翁虹女兒與老公長居美國，令她對家人的思念更為深切，近日翁虹在社交平台分享與二姐見面的催淚畫面，她不僅親自下廚，還道出一段曾經中斷十年，最終言歸於好的感人姊妹情。

翁虹夫女不在身邊倍思親

影片中，翁虹回到香港，第一時間直奔灣仔街市，為與久未見面的二姐飯敍，她準備親手炮製「三餸一湯」，包括菜心炒牛肉、咖喱雞、白灼蝦、魚頭豆腐湯等家常小菜。翁虹在街市熟練地選購食材，更透露獨門咖喱雞秘方是向前度男友學回來的。整個準備過程歷時數小時，從買菜到洗切、烹調，翁虹都一絲不苟，只為讓姊姊品嚐到充滿愛意的一餐。當姊妹二人終於見面時，二人情不自禁來一個溫暖的擁抱，場面溫馨感人。

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翁虹痛心與二姐因誤會10年斷聯

翁虹一邊與二姐食飯，真情流露，剖白與姐姐的一段往事。她坦言二人因一場誤會，曾整整十年沒有聯絡，形同陌路。翁虹在影片中含淚說：「那10年你不理我，我真的覺得很難過的。」直至後來發生了一些事，才讓這對姊妹冰釋前嫌，重歸於好，感情甚至更勝從前。翁虹哽咽著感謝姊姊多年來「無怨無悔、無償的幫我」，並為自己從未正式道謝而感觸落淚。最後她張開雙臂擁抱姊姊，淚流滿面地說：「家人就是不管發生了甚麼，依舊會在你身旁。即使我們因為誤會整整10年沒聯繫，但我知道，只要我一回頭，你們永遠在我身後。」網民紛紛被翁虹的真情感動，羨慕二人的姊妹情深。

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