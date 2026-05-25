翁虹18歲女兒解鎖性感身材 劉蒔穿深V晚裝狂騷曲線 皮膚白滑惜未能完全遺傳靚媽基因？

57歲的「凍齡美人」翁虹，自1989年奪得亞洲小姐冠軍後，美貌數十年如一日，歲月彷彿從未在她身上留下痕跡，她與第二任丈夫劉冠廷結婚多年，育有一女劉蒔（Crystal）。轉眼間，這位「最美星二代」已經18歲，不僅遺傳了母親的美貌，擁有白滑肌膚，近年更準備追隨媽媽的步伐入行，積極經營社交平台，近日劉蒔在網上發布了一支「高中舞會」的短片，片中她以一身性感成熟的打扮示人，氣場十足，完全不像一個高中生，惹來網民熱烈討論。

翁虹囡囡穿深V剪裁晚裝晒完美曲線

影片中，劉蒔先以素顏出鏡，分享她從早上起床、護膚、整理髮型到化妝的全過程，天生麗質的她，五官精緻，皮膚底子極好。影片的重頭戲，無疑是她為舞會精心準備的「戰衣」。劉蒔換上一襲酒紅色的吊帶長裙，設計剪裁相當大膽。裙子採用了絲滑的緞面材料，上半身的緊身剪裁，完美勾勒出她纖細的腰肢和身體曲線，V形領口設計更是性感迷人，雖然她至今仍是少女身材，全身偏向瘦底，未及媽媽翁虹的豐滿上圍，但她漂亮的肩頸線條和鎖骨，散發出超越年齡的魅力。

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劉蒔即將高中畢業或回國一家團聚？

由於劉蒔自2022年起便在國外讀書，而丈夫劉冠廷亦需在海外處理生意，夫婦二人為了確保女兒身邊時刻有家人陪伴，協議分開兩地生活。翁虹曾笑言，這種「小別勝新婚」的模式，完全沒有影響夫妻感情，反而更添甜蜜。現時劉蒔還有一個月便高中畢業，至於會繼續在外國升學，還是就讀內地的名牌大學，現時未有定案，若然父女也回國，將來一家三口可以正式團聚，翁虹才能告別「分居」生活。

翁虹與老公簽婚姻協議出軌罰百萬美金

事實上，翁虹獨特的婚姻觀不僅於此，她曾透露，當年與老公簽訂了婚前協議，其中劉冠廷更主動加上「出軌需罰款100萬美金」的補充條款，以示對婚姻的忠誠。翁虹對此充滿信心，認為罰款協議形同虛設，因為她相信雙方都不會有被罰的一天。此外，夫婦二人多年來堅持一個原則，絕不乘坐同一班飛機。這個看似奇怪的決定，背後隱藏著深沉的母愛，翁虹表示萬一不幸發生意外，也能確保夫妻其中一人能留下來，繼續照顧女兒劉蒔。

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