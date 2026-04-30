Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感

影視圈
更新時間：11:00 2026-04-30 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-30 HKT

57歲的翁虹，自1989年奪得亞洲小姐冠軍以來，一直在演藝圈保持活躍。近日她透過影片分享了自己的工作日常，意外讓她居住的奢華豪宅內部曝光，其現代簡約又不失氣派的裝潢風格，旋即成為網民熱議的焦點。從影片中可見，翁虹的豪宅以高雅的米灰色調為主，地面鋪設了光潔亮麗的大理石，客廳中央懸掛著一盞璀璨奪目的水晶吊燈，盡顯奢華氣派。開放式廚房配備了全套現代化廚具，與客廳之間以簡潔的玻璃趟門相隔，增加了空間的通透感，整個家居環境寬敞明亮。

翁虹拍攝工作日常意外曝光豪宅環境

除了對生活品味的追求，翁虹對工作的投入程度更是令人敬佩。影片記錄了她從早上9點一直忙碌到晚上10點多的「鐵人行程」。她不僅要在素顏狀態下進行試鏡，還要緊接著拍攝各種宣傳工作，甚至利用午飯時間與團隊討論工作流程。下午她又馬不停蹄地更換多套服裝，進行造型試穿，隨後又趕往養生館調理身體，並在往返途中爭分奪秒地閱讀劇本、背誦台詞。整個過程高效而緊湊，展現了她驚人的精力和高度的自律性。

相關閱讀：90年代三級女神與夫分居3年 曾簽出軌罰100萬美元協議 洛杉磯重聚見真實關係

翁虹18歲女兒美貌直逼媽媽

事業成功的同時，翁虹獨特的婚姻經營之道也屢次成為話題。她與第二任丈夫、富商劉冠廷結婚多年，育有一名現年18歲的寶貝女兒劉蒔。劉蒔完美遺傳了媽媽的美女基因，擁有白滑肌膚和甜美外貌，正準備踏入演藝圈。然而，翁虹去年自爆與丈夫已「分居」三年，一度引發外界對他們婚姻狀況的猜測。事實上，這段「分居」生活是夫婦二人為了女兒作出的精心安排。由於女兒在國外讀書，而丈夫需處理海外業務，同時翁虹亦要頻繁往返內地拍劇，二人協議必須有一方陪伴在女兒身邊，因此開始了兩地生活的模式。對此，翁虹坦言夫妻感情絲毫未受影響，反而認為「小別勝新婚」，感情更勝從前。

翁虹自爆簽下百萬美金婚前協議

翁虹曾透露與丈夫在婚前就簽訂了「出軌罰款協議」，若任何一方不忠，將面臨高達100萬美金的罰款。翁虹笑稱這份協議是對彼此的信心保證，相信永遠不會有動用它的一天。此外，為了確保女兒無論在任何情況下都能得到照顧，她與丈夫約定從不乘坐同一班飛機，以防不幸發生意外。這種極致的家庭責任感和對女兒的深厚愛意，讓不少網民大讚她是「絕世好媽媽」。

相關閱讀：90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
21小時前
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
18小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
20小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
17小時前
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
影視圈
17小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
22小時前
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
影視圈
13小時前
星島申訴王｜開篋忘記密碼 網上教奇招自救 記者實測「無碼解鎖」行李箱神技
02:40
星島申訴王｜開篋忘記密碼網上5種方法自救 記者實測「無碼解鎖」行李箱
申訴熱話
3小時前
坪石邨商場十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
坪石邨商場十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
生活百科
20小時前