翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感

57歲的翁虹，自1989年奪得亞洲小姐冠軍以來，一直在演藝圈保持活躍。近日她透過影片分享了自己的工作日常，意外讓她居住的奢華豪宅內部曝光，其現代簡約又不失氣派的裝潢風格，旋即成為網民熱議的焦點。從影片中可見，翁虹的豪宅以高雅的米灰色調為主，地面鋪設了光潔亮麗的大理石，客廳中央懸掛著一盞璀璨奪目的水晶吊燈，盡顯奢華氣派。開放式廚房配備了全套現代化廚具，與客廳之間以簡潔的玻璃趟門相隔，增加了空間的通透感，整個家居環境寬敞明亮。

翁虹拍攝工作日常意外曝光豪宅環境

除了對生活品味的追求，翁虹對工作的投入程度更是令人敬佩。影片記錄了她從早上9點一直忙碌到晚上10點多的「鐵人行程」。她不僅要在素顏狀態下進行試鏡，還要緊接著拍攝各種宣傳工作，甚至利用午飯時間與團隊討論工作流程。下午她又馬不停蹄地更換多套服裝，進行造型試穿，隨後又趕往養生館調理身體，並在往返途中爭分奪秒地閱讀劇本、背誦台詞。整個過程高效而緊湊，展現了她驚人的精力和高度的自律性。

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翁虹18歲女兒美貌直逼媽媽

事業成功的同時，翁虹獨特的婚姻經營之道也屢次成為話題。她與第二任丈夫、富商劉冠廷結婚多年，育有一名現年18歲的寶貝女兒劉蒔。劉蒔完美遺傳了媽媽的美女基因，擁有白滑肌膚和甜美外貌，正準備踏入演藝圈。然而，翁虹去年自爆與丈夫已「分居」三年，一度引發外界對他們婚姻狀況的猜測。事實上，這段「分居」生活是夫婦二人為了女兒作出的精心安排。由於女兒在國外讀書，而丈夫需處理海外業務，同時翁虹亦要頻繁往返內地拍劇，二人協議必須有一方陪伴在女兒身邊，因此開始了兩地生活的模式。對此，翁虹坦言夫妻感情絲毫未受影響，反而認為「小別勝新婚」，感情更勝從前。

翁虹自爆簽下百萬美金婚前協議

翁虹曾透露與丈夫在婚前就簽訂了「出軌罰款協議」，若任何一方不忠，將面臨高達100萬美金的罰款。翁虹笑稱這份協議是對彼此的信心保證，相信永遠不會有動用它的一天。此外，為了確保女兒無論在任何情況下都能得到照顧，她與丈夫約定從不乘坐同一班飛機，以防不幸發生意外。這種極致的家庭責任感和對女兒的深厚愛意，讓不少網民大讚她是「絕世好媽媽」。

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