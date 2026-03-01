90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？

現年57歲的翁虹，是1989年亞姐冠軍，保養得宜的她，歲月並未留下痕跡，被讚「凍齡美人」，她先後經歷過兩段婚姻，跟第二任丈夫劉冠廷，育有一名女兒劉蒔，囡囡轉眼已經18歲，長得亭亭玉立，而且遺傳了媽媽的美女基因，也是漂亮可人，白滑肌膚更是她們母女的標記，劉蒔正準備入行，所以不時都會分享靚相，跟粉絲互動，但近日她卻被指顏值降呢，原來是因為劉蒔的膚色出事，曬黑了少許即被網民垢病。

翁虹囡囡遺傳媽媽美女基因

翁虹近年除了拍劇，亦一直為女兒劉蒔未來出道，忙於鋪橋搭路，經常分享母女合照，預先為囡囡積聚人氣，每次有新相面世，翁虹固然被讚吃了防腐劑，完全不顯老，囡囡更是天生麗質，眼大大笑容甜美，母女不止成個餅印，皮膚均是白到反光，只是近日劉蒔分享的新相，卻被網民指曬得太黑，昔日高顏值，純粹只是「一白遮三醜」的效果，劉蒔小小年紀已經要面對網民的惡意批評，面對入行前的最大考驗。

翁虹為女兒跟丈夫「分居」3年

翁虹去年自爆跟丈夫已「分居」3年，惹來二人婚變疑雲，真相是女兒劉蒔在2022年要在國外讀書，丈夫在外國有生意業務要處理，而翁虹自己又要在全國各地奔波拍劇，所以夫婦二人協議要有一人在女兒身邊，所以才開始了夫妻分開兩地生活，翁虹接受訪問時更表示完全沒有影響，真正做到「小別勝新婚」。

翁虹從不與丈夫乘同一班飛機

翁虹不時分享自己的婚姻細節，由於內容太過驚人，每每引起網民討論，去年她自爆跟丈夫婚前簽訂「出軌罰款協議」， 翁虹透露自己起草了婚前協議，任何一方出軌均要罰款，而丈夫其後加上補充協議，要罰款100萬美金，不過翁虹表示對自己及丈夫很有信心，不會有被罰的一天。除此之外，他們夫婦不會乘坐同一班飛機，若然不幸發生意外，也留下夫妻其中一人，繼續照顧女兒，被網民讚她是絕世好媽媽。

