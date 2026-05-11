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翁虹晒200對名鞋場面極震撼 鞋櫃總值逾百萬夠付首期 曾遇車禍坐輪椅靠高跟鞋重新站起

影視圈
更新時間：11:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-11 HKT

57歲的「凍齡女神」翁虹，近日在社交平台上分享了一段影片，大方公開自己珍藏的鞋櫃，琳瑯滿目的名牌鞋子，數量竟高達200多雙，場面極其震撼。從數千元到過萬元的名貴高跟鞋、長靴、運動鞋應有盡有，有網民粗略估算，整個鞋櫃的總價值隨時超過百萬，足以支付一層樓的首期，其驚人財力再度引發熱議。

翁虹遇車禍靠靚鞋成康復動力

影片中，翁虹將二百多雙鞋子鋪滿一地，逐一分享每雙鞋背後的故事與回憶。她坦言，這些不僅是鞋子，更是承載了她半生演藝生涯的印記。當中，有為了在慈善活動上保持最佳儀態，而忍痛站立數小時的「戰鞋」；亦有2008年在北京零下15度的嚴寒中，拍攝賀年歌曲《虹運當頭》MV時所穿的火紅靴子。最令人動容的，莫過於她憶述2001年因車禍重傷，一度需以輪椅代步的黑暗時期。當時，她將一雙精美的高跟鞋放在眼前，以此作為復健的動力，激勵自己「總有一天會穿上你，重回舞台」。

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翁虹囡囡遺傳媽媽美女基因

翁虹獨特的家庭經營之道更顯智慧，她與第二任丈夫、富商劉冠廷結婚多年，育有一名現年18歲的女兒劉蒔。女兒遺傳了媽媽的優良基因，外貌甜美，準備踏入演藝圈。然而，翁虹去年自爆與丈夫已「分居」三年，一度引發外界對他們婚姻狀況的猜測。事實上，這並非感情生變，而是夫婦二人為了女兒作出的精心安排。由於女兒在國外讀書，而丈夫需處理海外業務，翁虹亦要頻繁往返內地拍劇，二人協議必須有一方陪伴在女兒身邊，因此開始了這種兩地生活的模式。

翁虹夫婦曾簽出軌罰款協議 

翁虹曾透露，與老公為了確保女兒無論在任何情況下都能得到照顧，跟老公約定從不乘坐同一班飛機，以防不幸發生意外。此外，夫婦在婚前更簽訂了「出軌罰款協議」，若任何一方不忠，將面臨高達100萬美金的鉅額罰款。翁虹笑稱，這份協議是對彼此的信心保證，相信永遠不會有動用它的一天。

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