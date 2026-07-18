鍾培生承認莊雅婷已誕女 澄清批評網民惡毒唔關生女事 重申「一女五子」生育藍圖

百億富三代鍾培生與「最年輕區議員」莊雅婷結婚後，近日被傳低調榮升父母。鍾培生早前在網上節目《巴打圍爐》要求老婆「生五子一女」，更揚言若連生女兒會繼續「追仔」，變相老婆可能要生七個，言論引來網民炮轟「大男人主義」、「不尊重女性」。今日（18日），鍾培生終在IG上載影片回應，澄清女兒並非傳聞中的7月13日出世，言談間承認已為人父。他強調家事本不需向外交代，但因傳聞已「見光」，決定清清楚楚交代這宗喜事。

鍾培生重申想生一女五子

對於網上流傳他女兒的出生日期，鍾培生在影片中直斥：「都傳錯！我個女都唔係13號出世嘅！」由於他事後低調不回應女兒是否已出生，被質疑是否介意第一胎不是兒子，他否認覺得「生女好失禮」。他重申：「我不嬲都係行得正、企得正，做咩嘢都係光明正大。」而為了保護小朋友，他決定表明立場，再次強調自己想生六個小孩的計劃，直言希望有一個女兒、五個兒子，並表示若子女將來想出名或經營社交媒體，他與太太Angel會「100% fully support」，他說：「但喺子女有選擇權之前，我哋用盡我哋每一分嘅努力，去保護佢哋嘅私隱。」

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鍾培生澄清並非不滿生女而罵網民「惡毒」

影片中，鍾培生亦為自己在網上節目《巴打圍爐》中的出位言論解畫。當時被問到若老婆只想生一個怎麼辦，他承認當時的確表明「生一個娶你返嚟做乜X嘢」的立場，他直言：「我當時係咁樣講，我到而家亦都真係咁樣去諗。」他認為每個人的婚姻與家庭都有不同的藍圖，不需要個個一樣。他又澄清，早前在Threads上反擊網民「祝你生六個女」的言論「惡毒」，並非不滿「生女」，而是因為該網民留言提及「墮胎」，他認為這才是惡毒的言論，並再次質問：「究竟人生有幾唔如意，先可以對住一個素未謀面嘅人，講啲咁惡毒嘅說話？」

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鍾培生向妻女作出承諾：會保護你

最後，鍾培生感謝外界關心，並表示全家都感到很幸福，小朋友亦好健康。他再次向家人溫情告白，承諾會盡最大努力，給予太太和孩子最好的生活，更向女兒和太太示愛：「阿女、老婆……爸爸係會保護你、照顧你、錫晒你、畀晒所有嘢你，I love you。」流露出初為人父的喜悅。

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