梁愛離世｜4月時最後露面須坐輪椅體重不足70磅  患癌拒化療講到喊：生死都係自己一個人

有TVB「御用工人」之稱的資深演員梁愛近日因胰臟癌離世，享年87歲，據知其家人已為她辦完身後事。梁愛晚年獨居，去年確診患癌後，豁達地拒絕化療，決意與癌共生。梁愛今年4月最後一次露面，就是接受其好友、資深傳媒人楊紹鴻到深圳老人院探望，當時的梁愛已骨瘦如柴，坐在輪椅上狀甚虛弱，據指其體重跌至不足70磅。

梁愛最後露面身形消瘦

梁愛最後一次露面令人心酸。從其好友楊紹鴻分享的探病照中可見，當時梁愛身處深圳的安老院，她滿頭白髮，身穿白色T恤，坐在輪椅上，身形極度單薄。雖然她當時已非常虛弱，但仍能與專程探望的楊紹鴻聊天。楊紹鴻在社交平台分享照片並寫道：「你唔止堅，仲係好強！總之你一定要加油！」為好友打氣，場面令人動容。楊紹鴻今日（16日）亦在社交平台再次分享這張合照，留言悼念梁愛：「呢次係最後一次見你，無語。親愛的愛姐，一路好走，有緣嘅話，我哋下輩子再合作。」

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梁愛去年尾哽咽談生死

回看去年底，梁愛曾接受楊紹鴻的YouTube頻道訪問，當時她雖已患癌，但精神尚可，還能面帶笑容與好友合照。在訪問中，一向堅強的梁愛罕有地流露脆弱一面，談及獨自面對生死時，她不禁哽咽抹淚，表示「一條友之嘛。生生死死，都係我自己一個人，驚乜嘢啫」，令人心酸。她更憶述，丈夫與兒子離世時，她都強忍悲痛，待獨自一人時才敢哭泣，其堅忍的個性讓人十分心痛。

梁愛豁達對抗癌症拒絕化療

梁愛在訪問中也透露，當醫生告知她患上胰臟癌，更有個如雞蛋般大的腫瘤時，她表現得異常冷靜。醫生詢問她是否接受化療，她竟回答：「咪住，等我冷靜下先，要落街食口煙先返嚟答覆你。」她認為生死有命，加上自己身體狀況不佳，故決定「乜都唔療」，坦然與癌共存。梁愛曾表示「做人要認命」夠鐘就走：「老來求去得舒服，80幾歲仲唔『收工』？唔好霸住人哋個位」。而她亦講過因心臟問題而三度暈倒入院，已預早簽定「不急救同意書」，並願離世後捐出遺體做大體老師。

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