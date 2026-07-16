梁愛離世享年87歲 曾被封「御用工人」 去年揭患胰臟癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨獨家

入行逾半世紀、在無數影視作品中素有「御用工人」之稱的資深演員梁愛，今日（16日）傳出離世消息，享年87歲。有知情人士向《星島頭條》獨家透露，梁愛7月8日已於內地一家老人院因病辭世，結束了她充滿色彩的演藝與人生旅程，據知她的家人已為她辦完身後事。

梁愛去年確診胰臟癌 豁達面對拒絕化療

據了解，梁愛於去年不幸確診患上被稱為「癌中之王」的胰臟癌。面對突如其來的重病，87歲的梁愛展現出超乎常人的堅強與豁達。她深思熟慮後，選擇拒絕接受過程痛苦的化療療程，決意「與癌共生」，希望以最自然、平靜的心態去面對生命的最後階段。

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梁愛受病魔折磨暴瘦至不足70磅

然而，胰臟癌的侵蝕速度極快，梁愛的身體狀況在確診後急轉直下。受到病魔折磨，她的體重一度暴跌至不足70磅，整個人變得骨瘦如柴，情況令人相當痛心。由於患病後期身體極度虛弱，梁愛已無法自理日常起居生活。為了得到更周全、適切的照顧，她早前決定移居內地，入住位於深圳的一家老人院接受全天候護理，直至近日於院舍內病逝。

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梁愛 「御用工人」形象深入民心

回顧梁愛的演藝生涯，她入行超過50年，曾參演過大量經典電視劇及電影。雖然多數擔任綠葉角色，但她憑著精湛且生活化的演技，將家傭、工人、管家等角色演繹得淋漓盡致，因而獲得了「御用工人」的美譽，其親切且敬業的形象早已深入民心。

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