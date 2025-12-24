梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！

入行逾半世紀、有「御用工人」的87歲前TVB資深綠葉梁愛淡出娛樂圈多年，一直低調生活。梁愛一生坎坷喪夫喪子，獨居於水泉澳邨，本來生活過得尚算寫意，但早前突然入住老人院，瘦削的身形再顯消瘦，昨日（23日）星島頭條獨家報道，梁愛確診患上胰臟癌，但她堅拒西醫治療，選擇定期到醫院覆診，並輔以中醫調理，從容面對生死。

梁愛哽咽稱生生死死都係自己一個人

梁愛近日再接受好友楊紹鴻的YouTube頻道訪問，楊紹鴻明言：「為愛姐集氣，人生的最後一個階段，因為無法再照顧自己而要入住深圳老人院。」對於自身問題，梁愛哽咽說：「一條友之嘛。生生死死，都係我自己一個人，驚乜嘢啫！我死、個仔死咗，佢哋都見唔到我喊一聲，我會發癲，我都等佢哋走晒我先至喊。」

梁愛曾拒絕必入住老人院

楊紹鴻稱梁愛在這一年轉變好大，對於由水泉澳邨搬到深圳入住老人院的原因，梁愛說：「因為我呢6個月嘅變化好大，以前我一切都係自理既，而家已經不能自理，覺得自己需要搵個地方飯嚟張口，衣來張手嗰啲，所以嚟咗深圳。」梁愛續說：「我曾經講過我死都唔入老人院架喇，咁但係而家都係要入喇。」楊紹鴻追問為甚麼會選擇入住老人院？梁愛淡然地表示：「因為我最近就有咗個病，我成日覺得呢度（指胃附近） 痛，係一個胃病，無端端成日都頂住我又食唔到，所以我一路瘦落去，咁頂住我就覺得有啲唔妥。我有個亞視舊同事佢喺深圳港大醫院睇咗，我喺香港睇咗十幾年，都check唔到我有咩事，於是我就走嚟深圳check。」

梁愛確診胰臟癌決定不接受治療

檢查過去後，梁愛被確診胰臟癌：「個報告一出嚟叫我要搞咩咩咩，但係我話我乜都唔搞，一切唔『療』，我話個人係無『療』。不過話我有個雞蛋咁大嘅胰臟癌，醫生問我化唔化療，我話咪住，等我冷靜下先，要落街食口煙先返嚟答覆你，醫生話『阿婆你好嘢喎，咁冷靜』，我話生死有定架嘛，有咩咁緊張啫。我身體又唔好，所以我乜都唔療。」最後梁愛決定不接受治療。梁愛稱因家中的面積細小，不可能容納多一個人來照顧自己：「我而家隻腳冇力，行呢就係一步一步，好斯文，從都來都未試過，（有冇一步一驚心）有呀，因為佢成日搖搖吓，個重心都唔知喺邊度都唔知，上半身就㷫恰恰，膊頭就凍嘅，隻腳就成日發熱嘅，嗰段日子真係好淒慘，你話我係好硬朗，又得，但你話我好軟弱，都得。」

梁愛最初不敢告之孫仔

梁愛當時要求醫生給她三個小時，到外面看看有甚麼合適的老人院：「我個同房上網幫我 check，我話『你 check 啲最新嘅』，佢同我 check 三間畀我睇，我一二三睇下三間，睇第一間，廢咗佢。第二間OK，第三間 OK，我覺得有病就返嚟衣來張手、飯來張口，何樂得不為呢？本來政府都唔批我㗎，但係我呢個朋友（指一指胃），你話佢幫我又得，一早呢我話搵人幫，點知原來有咗呢個胰臟癌，批得好快，所以我好安心咁嚟咗呢度，呢度個環境冇得頂。」問到會否覺得這個決定太衝動？梁愛說：「對於我自己身嘅嘢，一條友之嘛。生生死死，都係我自己一個人，驚乜嘢啫？好多嘢我又唔敢畀我個孫知。但係佢而家知道啦。因為我個契女，佢一定要畀佢知，佢話唔擔得起。」

梁愛決定與胰臟癌共存

梁愛決定與胰臟癌共存：「咁我覺得生死該來就來該走便走吧，上面要畀通告你咪開工囉，唔畀通告你收返張通告咪拜拜囉，好簡單。一個人你最緊要活得開心，雖然我而家有病，但係我覺得好開心，因為我嗰個癌症呢，好似隻雞蛋咁大隻，我當咗佢係朋友成日同佢傾偈，佢痛嗰陣我同佢講『朋友唔好痛，我死得快你都死得快。我唔死一日你有食有住，有我有你大家做個好朋友，你幫下忙咁我就感激』。」梁愛還說：「我都有問佢點解要匿喺我呢度，畀我安享兩年得唔得，但係佢冇答我，即係唔得。」

梁愛在兒子猝死後曾想過自殺

梁愛的兒子在2019年因隱性心臟病發猝死，終年55歲，她說：「我個仔死咗，佢哋都見唔到我喊，以為我會發癲，我都等佢哋走晒我先喊。你話我好硬朗又得，但係你話我好軟弱都得。我有諗過喺7樓跳下去，但係我一望，7樓唔死得架喎，如果上面要佢，召佢返去，佢唔使我照顧，我咪仲安樂。早又死遲又死，佢死得安樂瞓着覺就死，咁你話喇，冇得計架呢樣。」梁愛的孫子一直叫她過去加拿大生活，不過她為免負累而拒絕：「佢話三月先返嚟，我話而家冇事，返嚟睇我仲乜？佢話有事先返嚟睇，就冇得睇。上天對我好好，冇咗個仔，但係仲有個孫。」梁愛又摸一摸肚說：「我警告過佢，叫佢唔好玩死我，玩死我你都死。我要求自己都係一年多啲，或者一年我都差唔多。」