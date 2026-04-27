87歲「御用工人」梁愛瘦骨嶙峋近照曝光 罹患胰臟癌體重跌至70磅 喪夫喪子晚年入住老人院

87歲的梁愛，入行逾半世紀，有「御用工人」之稱，去年她不幸確診胰臟癌，但她選擇以豁達態度面對，拒絕化療，決意與癌共生。然而，病魔的侵蝕使其身體狀況急轉直下，體重更一度暴跌至不足70磅，變得骨瘦如柴，令人痛心。由於患癌後，她已無法自理生活，梁愛現時入住深圳一家老人院接受照顧。從其好友楊紹鴻分享的探病照中可見，梁愛雖然身形極度單薄，坐在輪椅上顯得非常虛弱，但仍可與昔日朋友聊天，楊紹鴻在社交平台表示：「你唔止堅，仲係好強！總之你一定要加油！」又呼籲所有朋友為她打氣。

梁愛入行逾半世紀專演工人角色

回顧梁愛的一生，其經歷之坎坷，遠超電視劇本。她出身貧寒，童年時更被親生父母棄養，輾轉成為一個富裕家庭的養女。然而，寄人籬下的生活並不好過，小小年紀的她不甘忍受欺凌，在12歲時毅然離家出走，自此展開獨立又艱辛的人生。長大後，梁愛投身演藝圈，憑藉其樸實的形象，成為了觀眾熟悉的甘草演員，而且被稱作「御用工人」。在事業發展期間，她與著名導演左几相戀結婚，可惜好景不常，一場六七暴動徹底改變左几的導演事業，最終更以破產收場，令全家生活陷入前所未有的困境。

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梁愛移民加拿大遇喪夫喪子雙重打擊

面對香港事業的失敗，梁愛一家決定移民加拿大，期望在異國他鄉重新開始。但在陌生的國度裡，梁愛先是經歷了喪夫之痛，與她共度患難的老公左几不幸離世。這份悲傷尚未平復，另一場毀滅性的打擊再度降臨，她的兒子因隱性心臟病突然病發猝死，丈夫與兒子離世的雙重打擊，讓梁愛的世界幾近崩潰

梁愛回流返港拒靠兒孫

梁愛最終選擇獨自回流香港。據她過去透露，遠在加拿大的孫仔曾多次邀請她留下，希望與她同住，共享天倫之樂。但梁愛考慮到香港的生活更為便利，加上她獨立慣了，最終婉拒了兒孫的好意，選擇回港獨居，但去年又不幸患上胰臟癌，生活難以自理，最終選擇入住深圳老人院，從她被棄養到喪夫喪子，再到如今的癌魔纏身，她均以樂觀豁達心情面對，不少網民紛紛為她集氣，希望她能重拾健康。

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