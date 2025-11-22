《他來自江湖》梁愛近照曝光 滿頭白髮略消瘦 身世坎坷曾被父母拋棄

現年87歲、有「御用工人」之稱的前TVB資深演員梁愛，早在60年代已踏足影視圈，曾演出《狂潮》、《江湖小子》、《義不容情》等經典劇集，但最令人印象深刻相信是在90年代與周星馳合作的《他來自江湖》，劇中除了飾演黃秋生的巴辣工人「愛姐」之外，又經常「寸嘴」與周星馳互窒，甚有火花。日前，資深作製作人楊紹鴻在其FB分享了一張與梁愛的合照，並留寫道：「珍惜每一次見面嘅機會」。

梁愛笑到四萬咁口

照片中的梁愛，一白短髮、身穿淺色外套，與楊紹鴻站在酒樓的魚缸前自拍，兩人亦都笑到四萬咁口，見到87歲的梁愛精神相當不錯，不過似乎比之前消瘦了一些。不少網民也留言讚梁愛精神狀態很好，並向她送上祝福。

梁再演清潔工 勾起網民回憶

已淡出幕前多年的梁愛，2023年突然驚喜現身陳奕迅歌曲《社交恐懼癌》MV劇場版，當時梁愛扮演大廈的清潔工，替陳奕迅拾回意外墮下的植物，令人勾起不少網民回憶。

梁愛一生大起大落，小時候因家貧被親父母拋棄，送到香港富有家庭做養女，可惜其養父母家道中落，又不時欺負她，梁愛最終在12歲時離家出走，為生活做過塘瓷廠工人、大排檔侍應、工人，19歲時應徵做臨時演員，展開粵語長片拍攝生涯。

