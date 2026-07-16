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袁文傑美加墨世界盃講波爆紅！自爆半夜直播激動大叫嘈醒老婆 張潔蓮回應極溫柔

影視圈
更新時間：16:00 2026-07-16 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-16 HKT

2026年美加墨世界盃即將於香港時間7月20日（一）凌晨3點，上演阿根廷對戰西班牙的決賽。袁文傑近日幾乎場場世界盃都在其個人YouTube 頻道節目《文傑講波經》做直播評述，精準的分析受網民追捧，大讚他是「林尚義2.0」、「阿叔接班人」，他亦預告將緊貼直播評述今屆世界盃決賽賽事。日前他接受商台節目《一圈圈》訪問，謙虛回應新封號，並大爆在美加墨世界盃期間，半夜在家中直播講波，老婆被「嘈醒」的反應。

袁文傑不敢與林尚義比較

袁文傑近年憑《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角深入民心，隨着「潮偉」離開劇組，盛傳他即將離開TVB，袁文傑似乎在網上找到事業新方向，幾年前已在YouTube做球賽直播評述，近月世界盃開打，他更有不少廣告收入，不少網民好奇他會否成為全職講波界KOL。袁文傑日前接受商業電台節目《一圈圈》訪問，與主持人暢談這次美加墨世界盃直播的爆紅經歷。對於被封為「林尚義 2.0」，袁文傑顯得非常謙虛，袁文傑表示：「真係無辦法比較，始終阿叔（林尚義）係一個專業嘅足球員，佢又打滾咗咁多年，佢睇波經驗又夠啦，最主要係……佢真係落場同其他人交過手，呢啲冇辦法係我哋啲門外漢可以講到嘅。我哋呢啲叫做大家球迷坐埋一堆吹水，喺度傾波經。」

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袁文傑半夜直播感激動怕嘈醒老婆張潔蓮

由於美加墨世界盃的賽事在香港時間多為深夜或清晨舉行，要在客廳做 YouTube 聲音直播，他在訪問中笑稱，在清晨四、五點的賽事中，自己常常一邊看著球賽，一邊抵擋鋪天蓋地的睡意，更試過睏到整個人瞬間斷片，袁文傑笑指：「我係『眼前兩黑』啊！當下好驚，我自己而家回想返都驚，如果喺個Live度我瞓着咗，我諗會畀人講十幾廿年……如果瞓醒（未完Live）……哎呀……仲大件事！」

袁文傑亦表示，也曾擔心半夜做直播會騷擾到正在熟睡的老婆張潔蓮（Jackeline）。他笑言，很多男士半夜看球賽想大叫慶祝又怕吵醒另一半，但他發現強行壓抑反而會「內傷」，袁文傑說：「如果你收住度力去講，你把聲仲會傷，好似啲武林高手咁，股力反噬返自己，嘩，傷得更加嚴重！冇㗎啦，要放出嚟！」幸好，袁太張潔蓮非常體諒他的工作與熱情，每次詢問老婆有否被他激動的聲音「嘈醒」，張潔蓮也只會溫柔地問他：「唉，差唔多咁啦……」主持人都讚張潔蓮反應好溫柔，而袁文傑則笑着形容老婆的反應是「一言難盡」，夫妻的互動相當甜蜜。

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袁文傑獲賢內助張潔蓮默默撐

袁文傑與前兒童節目主持「Jackeline姐姐」張潔蓮的甜蜜婚姻一直被視為圈中佳話。兩人當年由張潔蓮妹妹張紫櫻牽紅線相識，拍拖9年後於 2020 年底結婚。雖然女方曾經歷過一段婚姻，但袁文傑從不介意，兩人在交往期間更互相扶持走過人生低谷，度過喪母及愛貓離世而將婚期無限期押後的難關，足見感情深厚。

張潔蓮對老公的興趣一向百分百支持。袁文傑曾公開感激愛妻，表示：「我喜歡阿仙奴，她會陪住我睇波；她不介意陪著我迫地鐵、食茶餐廳。現在工作多了，陪伴她的時間少了，她亦如舊地默默在背後支持著我！」有著這位最強後盾的無聲陪伴與包容，令他在事業上能全情投入，絕對離不開太太張潔蓮在背後滿滿的愛與支持！

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