世界盃2026丨袁文傑點評葡萄牙致命傷無膽抽起41歲C朗 客觀分析「球王特權」世界盃非養老院

世界盃16強雙牙大戰，於香港時間今日凌晨3時進行葡萄牙和西班牙賽事，袁文傑繼續在其YouTube頻道節目《文傑講波經》，進行直播即場評述足球賽事。最終葡萄牙以0:1敗於西班牙，未能取得世界盃8強席位，袁文傑在直播中對葡萄牙重用隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo），認同網民指「應該一早換走C朗」，更在直播間與盲目護主的「朗迷」逐點分析利弊。

袁文傑指C朗成就輝煌表現卻不似預期

C朗在比賽上半場曾有兩記攻門，卻被西班牙門將西蒙（Unai Simon）救出，到下半場再有1次攻門，但未能取得入球。最終在補時1分鐘，馬連奴（Mikel Merino）在費倫托利斯（Ferran Torres）助攻下入球，為西班牙晉級8強，葡萄牙16強止步。袁文傑在直播中毫不留情地指出，C朗雖然擁有極高知名度及輝煌成就，但在今屆國家隊的表現卻不似預期。

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袁文傑指球員名氣權力過大非好事

袁文傑直言C朗目前享受著「球王級嘅待遇，就冇球王級嘅質素」。對於有網民指出由C朗穩定球隊，減低山頭文化，袁文傑認同有幫助，但又分析：「有陣時當一個球員名氣、權力太過大嘅時候，對球隊都唔係好事囉。呢啲唔係好事，但永遠都要咁發生嘅。」

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袁文傑詳細分析指，C朗在場上缺乏跑動，嚴重壓縮中場及後防隊友的發揮空間：「佢走又走唔到，射又射唔到，防守又守唔到！」袁文傑質疑當一個前鋒無法提供足夠的跑動和覆蓋率時，中場球員根本無法有效地為他創造機會，直指C朗若仍堅持要「踢足90分鐘」，對球隊戰術百害而無一利。

袁文傑狠批主帥無膽換走C朗

有網民指已屆41歲的C朗狀態已好犀利，「佢41歲仲想點？」袁文傑公道指出：「冇錯，C朗呢個年紀有呢個表現，的而且確唔差嘅。正正係世界盃嘅關係，世界盃唔係一個私邸、養老嘅場所。你唔係最Fit嘅球員擺落去，除非你冇得揀。如果唔係，你話佢呢個年紀表現得幾好，咁點呢？我望返三浦知良5、60歲都仲踢得嘅話，就算係咁嘅啦？」袁文傑又將矛頭指向葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martínez），認為教練缺乏魄力在關鍵時刻換走C朗。

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袁文傑因為反擊盲撐C朗的網民，言論辣㷫不少「朗迷」。但也有大批持平的網民力撐袁文傑客觀分析：「支持文傑，有朗迷輸咗居然連文傑都要鬧。文傑甚至冇批評過C朗，真係問號咗」、「41歲嘅牙朗不等於5屆金球獎嘅C朗」、「如果覺得41歲係一個藉口，咁不如唔好選佢」、「同他只是個孩子同一個道理」等。

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