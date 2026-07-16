鄭秀文兩餅印家姐激罕現身  打扮貴氣高顏值撐答謝會  零架子一原因向Sammi粉絲道歉

現年53歲的樂壇天后鄭秀文（Sammi），日前一連三場在啟德主場館舉行的《You&Mi答謝會》圓滿落幕。這場盛事不僅吸引大批歌迷朝聖，尾場除了有黃子華任表演嘉賓外，原來觀眾席上還隱藏著兩位特別來賓，鄭秀文的兩位親姐姐亦有低調入場力撐妹妹。兩位家姐的罕有露面，不僅展現了深厚的姊妹情，其出眾的氣質與極具親和力的舉動，更在社交平台上掀起熱烈討論。

鄭秀文兩位家姐入場支持

於大家庭長大的鄭秀文有3位家姐和1位弟弟，她於家中排行第4。一向高度重視家人私隱的鄭秀文，過往在社交平台分享家庭照時，多數會以公仔圖案遮擋親人容貌。但今次兩位家姐親身到場支持妹妹，卻被眼利的歌迷在場內認出。從流出的相片及影片可見，兩位家姐身形與鄭秀文一樣窈窕纖瘦。

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鄭秀文餅印家姐打扮貴氣

其中一位身穿白色中袖恤衫配襯灰色長裙的家姐，打扮十分入時，身上佩戴著閃爍的名錶、鑽戒及精緻耳環，舉手投足間散發著濃厚的貴氣與優雅。最令人驚歎的是，這位白衣家姐無論是面型輪廓還是笑起來的神態，都像極了妹妹鄭秀文，簡直就如「餅印」一樣。據網民爆料，鄭秀文其實有一對雙胞胎姐姐，有指「大孖」側臉與天后如出一轍，令人不禁感歎基因遺傳的強大。

鄭秀文三家姐端莊大方

至於同行的三家姐Maggie，當晚則穿著一件藍色碎花上衣，打扮端莊大方。Maggie同樣擁有極佳的氣質，眉宇間亦與妹妹鄭秀文十分近似，一家人都擁有著令人羨慕的高顏值。

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兩位家姐毫無架子超親民

兩位家姐不僅外貌出眾，性格亦如一樣十分貼地親民。有現場偶遇她們的歌迷大讚，兩位家姐態度極之友善。當晚有歌迷發現其中一位家姐手上沒有螢光棒，便主動送上一支，家姐立刻開心地收下，還被笑指「帶了一個回家」。

兩位家姐和粉絲表達歉意

雖然因為場合關係未能與粉絲合照，但家姐不停向歌迷表達歉意，禮貌周到。而在散場時，當熱情的歌迷對著她們大喊「家姐」，兩人隨即雙雙回頭報以親切的微笑，並友善地揮手致意，完全沒有半點天后家屬的架子。網民紛紛留言大讚她們「極有家教」、「很和藹可親」，直言優雅的氣質一看就是來自同一個好家庭。

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