鄭秀文答謝會尾場｜黃子華做壓軸嘉賓 罕有再度棟篤笑 自彈自唱晒才華歌頌Sammi

樂壇天后鄭秀文為歌迷精心準備的一連三場「You & Mi 鄭秀文演唱會2026」答謝會，於今晚（12日）在啟德主場館迎來最終場。繼劉德華與許志安後，壓軸登場的嘉賓份量同樣驚人，正是與鄭秀文合作破億票房賀歲電影《夜王》的「子華神」黃子華！

黃子華型格登場 鄭秀文秒變小粉絲高呼「歡哥」

黃子華戴著墨鏡、身穿灰色西裝外套配搭白色潮T，以一貫的型格姿態從升降台登場。鄭秀文見狀立刻化身小粉絲，興奮地大叫對方在《夜王》中的角色名字「歡哥」，並上前給予好友一個熱情的擁抱。鄭秀文笑說：「我同阿歡哥（黃子華）講，你嚟到唔使做嘢㗎，啲人見到『歡哥』就好開心㗎喇，係咪呀？」話音剛落，全場立即報以震耳欲聾的歡呼聲作回應。

黃子華聽後，以他招牌的冷面笑匠風格回應：「其實我係有表演嘅。」正當全場期待之際，他緩緩地、戲劇性地脫下墨鏡，笑說：「我表演除眼鏡！」這個出其不意的「表演」瞬間引爆全場笑點，連鄭秀文也笑得合不攏嘴。

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黃子華「棟篤笑」解構答謝會

在連串笑聲後，黃子華發揮其「棟篤笑」鬼才本色，他先是大讚鄭秀文：「我覺得你而家係全香港最勁！」並以他獨有的幽默感，道出了這次答謝會的非凡意義。他表示：「以前喺香港，最威水嘅係喺紅館開演唱會。而家最威水嘅，係喺啟德開演唱會！」黃子華妙談「答謝會」，幫鄭秀文澄清，沒有違反「商品說明條例」，大讚鄭秀文的「答謝會」根本就是一個演唱會，還叫現場觀眾另付一半門票錢。

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黃子華自彈自唱二創版《終身美麗》

這次《夜王》中「歡哥」與「V姐」的再度同台，已讓影迷與樂迷相當驚喜。在一輪精彩的「棟篤笑」後，黃子華更罕有地拿起結他，為鄭秀文獻唱。他以鄭秀文的經典金曲《終身美麗》為藍本，進行「二次創作」自彈自唱。他將原版歌詞改得面目全非，變成一首充滿個人風格的搞笑版，讓一旁的鄭秀文從頭到尾笑到尾，場面極度歡樂，將全場氣氛推至最高峰！

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