香港小姐2026丨11號顏懿菲8月博士畢業 今屆最高學歷候選佳麗 學霸背景志向做大學教授

全城矚目的TVB選美盛事《2026香港小姐競選》將於8月30日隆重舉行，配合今年大會主題「敢 · 至完美」，12位候選佳麗正積極備戰決賽，名單包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）以及12號湯家琳（Caris）。其中11號佳麗顏懿菲本身碩士畢業，現正攻讀博士並將會於8月畢業，在今屆候選佳麗中學歷最高，百分百是「學霸港姐」，成為今年港姐選舉的一大焦點。

11號顏懿菲為今屆最高學歷佳麗

11號佳麗顏懿菲在眾多入圍佳麗中，被譽為「最高學歷佳麗」，備受外界矚目。現年27歲的顏懿菲，身高達170cm，翻查顏懿菲的社交網，顏懿菲在個人簡介上寫上：「香港在讀心理學博士」。5月過完生日的顏懿菲，這一年也是顏懿菲能參加港姐選拔的最後機會。面對有聲音指27歲參選年紀稍大，這位頂著「準博士光環」的才女大方回應，指年齡並非劣勢。顏懿菲自信地表示，自己不覺得這是一個不好的事，反而會令顏懿菲更輕鬆，因為顏懿菲現在正修讀博士，8月份畢業，顏懿菲覺得27歲可以拿到博士學位，其實十分優秀，顏懿菲自己也為此感到自豪。

相關閱讀：香港小姐2026丨10號陳梓穎是華姐季軍 公屋出身勁貼地 曾留學加國任職金融業行政助理

11號顏懿菲擅長彈鋼琴與芭蕾舞

11號顏懿菲除了學術成績優異，顏懿菲的才藝同樣豐富多元，顏懿菲的興趣與才藝涵蓋了彈鋼琴、芭蕾舞、心理學以及唱歌。談及人生目標，顏懿菲的志向相當宏大且具備社會責任感，顏懿菲期望能成為一名大學教授，透過學術研究為社會帶來正面影響，讓知識產生更大的應用價值。在日常生活中，顏懿菲熱愛四處旅遊打卡，見多識廣，散發出獨特的個人魅力，完美展現美貌與智慧並重的港姐形象。

相關閱讀：香港小姐2026｜3號李澄晴碩士學霸擁K-Pop跳唱實力 英國留學回港圓夢 視佘詩曼為目標

11號顏懿菲「學霸」背景卻不懂化妝

11號顏懿菲雖然擁有超強學歷背景，但選美特訓對顏懿菲而言絕非易事。顏懿菲坦言連續的密集式特訓當然辛苦，更因為要不斷練習行天橋和長時間穿著高跟鞋，導致出現腰痛情況。當被問到在選美旅程中覺得最需要改進的地方時，顏懿菲直言是造型方面。顏懿菲笑言自己以前將大部分時間投入學業，甚少打扮，連頭髮也沒怎麼弄過，目前仍在不斷嘗試不同的風格以找出最適合自己的形象。顏懿菲更自爆在首輪和次輪面試時的尷尬趣事，透露自己的化妝技術只限於塗粉底，幸好有其他佳麗幫手。全靠其他佳麗仗義相助才順利過關，展現出佳麗間友誼第一的美好一面。

相關閱讀：香港小姐2026丨大熱佳麗2號李澤欣Scarlett為中大碩士 撞樣IVE Leeseo 選美前已拍過廣告

11號顏懿菲參選獲男友做軍師

在感情生活方面，11號顏懿菲的真性情同樣贏得不少網民好感。面對歷屆港姐常見的分手魔咒，顏懿菲早已大方派定心丸，坦言與男友感情穩定，對方更充當軍師為顏懿菲出謀獻策。談及這次趕搭尾班車參選的心路歷程，顏懿菲在社交平台分享了一段感性發文，表示小時候在TVB裏看港姐，覺得那是一個遙遠又閃閃發光的舞台，沒想到長大後，顏懿菲真的鼓起勇氣給自己報了名。顏懿菲坦言不一定要走到最後，但想在最後一次機會裏，認真為自己勇敢一次，雖然不知道明天會發生什麼，但顏懿菲想先對自己說一句，顏懿菲已經很棒了，真摯的態度打動不少網民。

相關閱讀：香港小姐2026丨12位佳麗泳裝上演濕身大戰逐個睇 5號魏欣、8號鄧匡閔憑豐滿上圍成功搶鏡