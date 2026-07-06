香港小姐2026丨大熱佳麗2號李澤欣Scarlett為中大碩士 撞樣IVE Leeseo 選美前已拍過廣告

全城矚目的TVB選美盛事《2026香港小姐競選》將於8月30日隆重舉行。大會今年以「敢 · 至完美」為主題，經過兩輪評選後，12位候選佳麗正積極為決賽備戰。本屆佳麗普遍擁有高學歷，當中2號李澤欣（Scarlett）憑藉亮眼外型與幽默自信的談吐，火速成為今屆港姐的頂頭大熱門。以下為大家詳細整理2號李澤欣的背景資料與參選經歷。

2號李澤欣是中大碩士 撞樣韓團IVE李瑞

今屆港姐有超過半數為碩士畢業生，2號李澤欣正是7位「學霸佳麗」之一。她畢業於香港中文大學，現職為可持續報告顧問（Sustainability Reporting Consultant）。除了擁有高學歷，李澤欣的立體五官被指神似韓國人氣女團IVE成員李瑞（Leeseo）以及前港姐張寶兒。

在首輪面試自我介紹時，李澤欣已展現出獨特的幽默感，笑稱自己除了想當演員，另一個夢想是「成為太空人」，成功引爆全場笑點，令人留下深刻印象。

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2號李澤欣視張曼玉為偶像 自小為入行鋪路

除正職外，2號李澤欣曾拍攝過廣告和MV。她坦言自小就視張曼玉為偶像，並一直為入行鋪路：「我由細到大都知自己想做呢行，所以會控制自己嘅言行舉止。」她強調自己是正常的香港女仔，做人「行得正、企得正」，甚麼都不怕，更自信豪言：「如果有親密照流出，都一定係AI！」

2號李澤欣挑戰自選泳衣直播

在第二輪首創的「自選泳衣直播」環節中，李澤欣坦言這是一個巨大挑戰，因為這是她首次穿比堅尼並進行直播。她坦承對自己的身材並非極度自信：「因為我對高踭鞋唔係好高，整體比例已經唔係話特別好，仲要著到咁矮嘅高踭鞋，真係將我嘅缺點突顯晒出嚟。」但她將此視為突破自己的過程，並承諾會繼續發力，呈現更好的自己給觀眾。

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2號李澤欣擁主場優勢 「鬆弛感」化解肚腩危機

作為外界眼中的「頂頭大熱」，李澤欣坦言曾感到巨大壓力，起初寧願沒那麼多關注。被問及比賽優勢，她認為自己有觀眾緣，加上是土生土長的香港人，對香港環境和語言有獨特優勢，能帶給觀眾親切感。

早前12位佳麗前往湖南進行首個外景拍攝，李澤欣亦把握機會向師姐馮盈盈「取經」保養心得。經過外景洗禮後，她的心態大為轉變，笑言現在已看淡名次，視比賽為一場旅行並享受過程。在湖南拍攝期間，她在鏡頭前不慎露出「小肚腩」，非但沒有黑面，反而大方自嘲：「原來我哋係肚腩組，哈哈哈！」她隨後解釋是食物未及消化所致，並派定心丸承諾會改善。這種充滿「鬆弛感」的自信狀態，成功為她加分不少。