香港小姐2026｜3號李澄晴碩士學霸擁K-Pop跳唱實力 英國留學回港圓夢 視佘詩曼為目標

《2026年度香港小姐競選》決賽將於8月30日隆重舉行，本屆大會以「敢 · 至完美」為主題。經過嚴格的兩輪面試後，12位候選佳麗已順利誕生，入圍決賽名單包括1號袁絲珩、2號李澤欣、3號李澄晴、4號譚雅文、5號魏欣、6號盧蔚晴、7號楊媛媛、8號鄧匡閔、9號周芳姿、10號陳梓穎、11號顏懿菲以及12號湯家琳。其中，3號佳麗李澄晴憑藉其碩士學歷和出眾的才藝，成為備受矚目的焦點之一。李澄晴自小深受電視台文化薰陶，參選港姐是她一直以來的夢想，在家人不斷的鼓勵下，她決定把握機會，勇敢追夢。

李澄晴自小有選美夢

現年25歲的李澄晴身高165厘米、體重48.2公斤，擁有32、23、34.5的勻稱身段，是一位名副其實的內外兼備學霸。她於英國完成時裝採購學士學位後，聽從父母建議回港，於香港理工大學攻讀供應鏈管理碩士課程。李澄晴在接受訪問時透露，小時候已是《香港小姐競選》的忠實觀眾，更笑言在六、七歲時曾偷偷穿上媽媽的高跟鞋，模仿佳麗在家中行走，從小就埋下了參選的種子。這次參選，她希望能珍惜每次站上舞台的機會，透過音樂與肢體真實地表達自己，與觀眾產生共鳴。

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李澄晴多才多藝 熱愛K-Pop文化

除了學歷出眾，李澄晴亦多才多藝，精通鋼琴與流行舞，尤其熱愛K-Pop文化，最喜愛的組合是BIGBANG和BLACKPINK。她不僅曾在英國觀看BLACKPINK的演唱會，更練習過成員Jennie的個人單曲舞蹈，跳唱實力不容小覷。談及偶像，李澄晴表示最欣賞的藝人是視后佘詩曼，期望將來有機會與她合作。面對接下來的挑戰，李澄晴坦言對問答環節感到些許緊張，但會努力裝備自己，以最佳狀態應對，期望在決賽舞台上展現「敢 · 至完美」的自信風采。

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