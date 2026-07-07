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香港小姐2026丨10號陳梓穎是華姐季軍 公屋出身勁貼地 曾留學加國任職金融業行政助理

影視圈
更新時間：11:00 2026-07-07 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-07 HKT

全城矚目的TVB選美盛事《2026香港小姐競選》將於8月30日隆重舉行，配合今年大會主題「敢 · 至完美」，12位候選佳麗正積極備戰決賽。其中，10號佳麗陳梓穎（Cecilia）憑藉「百分百香港人」的貼地背景及戲劇性的晉級過程，成為網民討論的焦點大熱。

10號陳梓穎曾奪多倫多華姐季軍

現年24歲的陳梓穎，參選香港小姐是她從小到大的夢想，去年底她更曾勇奪《多倫多華裔小姐競選》季軍，具備選美經驗。她的港姐晉級之路充滿戲劇性：早前她一度落選，大方在小紅書發長文祝福晉級佳麗；其後因原有佳麗吳倬希退選，陳梓穎成功獲候補進入12強。得知喜訊後，她第一時間通知家人並承諾會加倍努力備戰。

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10號陳梓穎居東頭邨獲讚貼地

相較於今屆部分非本地佳麗，陳梓穎是百分百土生土長的香港人。早前面試後，她被傳媒拍到換上波鞋搭巴士回家，並被揭露與家人居於東頭邨公屋。面對傳媒追問，陳梓穎毫不避忌，大方承認公屋出身，更笑稱報道寫得不錯。其毫不造作的態度贏得網民好感，大讚她貼地、親民。此外，不少網民指她撞樣「師姐」郭柏妍，她亦謙虛表示感到榮幸，並自覺笑容神似對方。

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10號陳梓穎16歲赴加留學 現任金融業行政助理

學歷與職業方面，陳梓穎16歲便前往加拿大留學，具專上程度，目前在多倫多一間金融公司擔任行政助理。雖然她自覺學歷未必及得上其他佳麗，但相信過往的選美經驗能夠彌補不足。

10號陳梓穎險失面試機會

陳梓穎的參選過程亦有一段「烏龍」插曲。她透露遞交報名表後收到港姐大會的面試電話時，因工作人員不斷核對資料而起防備心，誤以為是詐騙電話，更要求對方出示TVB員工證明才肯對話。幸好最終化解誤會，沒有錯失寶貴的面試機會。她笑言現在「甚麼電話都會聽」，並期望帶著自信在8月30日的決賽舞台上閃閃發光。

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