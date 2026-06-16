港姐2026丨入圍佳麗名單曝光 大熱符冬鈺突退選爆隱情 陳梓穎借詩詞吐參選夢碎

《2026香港小姐競選》將於今年8月底進行決賽，經過二輪面試後，今日（16日）大會安排正式入圍的佳麗進行髮型大改造，朝早12位佳麗陸續現身位於金鐘的髮型屋，分別是大熱的李澤欣與吳倬希，以及袁絲珩、李澄晴、盧蔚晴、譚雅文、湯家琳、顏懿菲、楊媛媛、鄧匡閔、周芳姿和魏欣。

符冬鈺陳梓穎統統「冇得留低」

不過賽前被看好曾奪得溫哥華華裔小姐2024冠軍的23歲大熱佳麗符冬鈺（Shania）和去年年底曾參加《多倫多華裔小姐競選》，並成功奪得三甲位置的陳梓穎（Cecilia） 未見踪影，還有《衝上雲霄》童星林穎彤、家姐是前tvb員工、25歲王韻婷（Rita）與及「百萬網紅」溫思婷（抖音名稱溫思兒）統統「冇得留低」！

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早前以交換生身份來港的符冬鈺（Shania）在加拿大出生，於英屬哥倫比亞大學修讀語言學學士，她曾參選《溫哥華華裔小姐競選2024》奪得冠軍兼「才智出眾獎」雙料殊榮，今年符冬鈺現身港姐面試後，迅速成為熱門人選，有指評判對她的表現相當滿意，不少網民認為她具備「冠軍相」，但今日的髮型大改造偏偏未見她的芳踪，，有網民發現，原來上周在第二輪面試後，符冬鈺曾表示為第二輪預選賽感到超級自豪：「說實話，交換生生活和選美預賽連軸轉，一切都發生得太快，感覺像做夢一樣，我甚至覺得自己還坐在溫哥華的床上。」但其後有再留言：「非常感謝每一位在初賽中鼓勵和支持我的人。然而遺憾的是，由於時間安排上的衝突，我無法參加比賽。」事件惹來不少揣測：「咁記得明年搞定身份來呀。」、「好可惜，睇好你拿三甲的。咁繼續練好廣東話，明年有機會再參加」、「她是這屆最漂亮的」、「天啊，好遺憾」、「下一年繼續參加吧。」更有網民小紅書爆料：「大家不用猜測了，她是以交換生的身份來香港的，連臨時身份證都沒有，所以沒法繼續參賽。」不過符冬鈺至今未有再透露退選原因。

與此同時，去年年底曾參加《多倫多華裔小姐競選》，並成功奪得三甲位置的陳梓穎（Cecilia）同樣無緣入圍，陳梓穎在她的社交平台為今次落敗留言：「2026港姐之旅畢業快樂！終於可以靜下心來，和一直默默支持我的朋友們交代一下近況。今年的港姐競選，我的旅程就到此為止啦！這段時間私信都快被大家塞滿了，看到好多姐妹在我第一次面試的帖子下給我建議鼓勵，心裡真的熱乎乎的。對於這個結果，心中難免有些悵然。畢竟這是我從小到大渴望的港姐舞台，我付出了百分之百的努力去對待這兩次面試。或許是運氣還差了那麼一點點，又或許是屬於我的最好時機還沒到來。但盡力過，爭取過，就足夠對得起那個勇敢報名的自己！輕舟已過萬重山，選美只是人生的一站，而非全部。摘下選美的標籤，未來的日子裡，我依然會帶著這份自信，在自己的世界裡繼續精彩。祝願今年成功晉級的姐妹們在舞台上盡情綻放，我會在電視機前繼續為你們瘋狂鼓掌，2026香港小姐再見！」「百萬網紅」溫思婷亦在網上留言：「我沒有進決賽啦！後面回歸打工人，好好做內容。」

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