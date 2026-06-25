港姐2026丨盧蔚晴獲全場師姐好評封團隊開心果 馮盈盈口誤搶焦點 讚陳梓穎眼大笑容甜美

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗今日分成三組分別與師姐馮盈盈、陳懿德和黃嘉雯在酒店內一起品茶進行深情對話。三位師姐異口同聲大讚6號盧蔚晴（Jasmine）好突出，馮盈盈指對方性格活潑，是團隊中的「開心果」。陳懿德也認同6號盧蔚晴性格活潑，惹人喜愛。黃嘉雯笑指她性格既活潑又搞笑，所以好多想法都會讓對方建議。

馮盈盈口快快將陳梓穎講成「李梓穎」

馮盈盈的組員分別有3號李澄晴(Chorie)、5號魏欣（Etherine）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）。作為師姐的馮盈盈，介紹組員時口快快將10號陳梓穎講成「李梓穎」，即表現尷尬笑指自己都好勁說中三位成員。不過她大讚陳梓穎感覺好Sweet，既眼大又笑容甜美，亦對拍攝有興趣，並會詢問她如何拍得更好。提到1陳梓穎疑似皮膚敏感出紅點，馮盈盈指休息不夠可能引致皮膚敏感，但建議可多吃維他命B。

陳懿德讚袁絲珩李澤欣泳裝問答表現亮眼

愛錫師妹的陳懿德，笑言一早準備「打氣包」，當中有黑朱古力、「去濕茶」和維他命C送給一班佳麗，因為擔心休息不夠容易病。談到她的組員分別有1號袁絲珩（Bernice ）、2號李澤欣（Scarlett）、7號楊媛媛（Vera）、12號湯家琳（Caris）。陳懿德大讚袁絲珩和2號李澤欣 好亮眼，在泳裝問答環節答得好，又爆湯家琳被指似黎寬怡，原來大家打開話題後對方很健談。提到李澤欣 穿着泳裝時顯出小肚腩，陳懿德坦言對方跟她提及過，自己近年發現相隔24小時才吃東西肚皮會變平坦，以及穿泳裝之前一日會吃黑朱古力有糖份增加體力。

黃嘉雯激讚顏懿菲漢服古典味

輪到黃嘉雯分享對組員4號譚雅文（Tiffany）、6號盧蔚晴（Jasmine）、8號鄧匡閔（Ada）和11號顏懿菲（Agnes）的睇法。黃嘉雯指顏懿菲外貌好純，但着漢服後好有耀眼有魅力同古典味，尤其Catwalk環節電到她，不過其他佳麗也很友善。

