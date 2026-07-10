姚焯菲演唱會2026丨Chantel首個個人演唱會  8.29麥花臣開騷  票價/VIP福利/購票日期懶人包

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）的粉絲注意！Chantel 終於迎來出道以來首個個人演唱會，宣佈將於今年8月29日（星期六）強勢登陸旺角麥花臣場館，舉行《LIGHTMAC Skincare Centre 呈獻：姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》。各位「小菲象」準備好搶飛未？即看以下演唱會詳情及購票資訊！

🎤 姚焯菲預告驚喜演出

距離演唱會開鑼只剩下不足兩個月，姚焯菲坦言對這次首個單獨演出充滿期待。回想起當初參加歌唱比賽的青澀小女孩，一路蛻變到今日能夠獨當一面，終於擁有了屬於自己的舞台。她感觸表示，希望大家能透過今次演唱會，看見她一直以來對音樂的堅持與熱誠。

為了在暑假尾聲為歌迷送上最完美的表演，姚焯菲目前已全面投入備戰狀態，每天與製作團隊緊密聯繫，爭分奪秒構思和設計每一個演出環節，務求帶給大家一個難忘的精彩盛宴。

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姚焯菲演唱會2026丨Chantel首個個人演唱會將於8月29日在麥花臣開騷。

📅 《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》演出詳情

想近距離接觸姚焯菲的歌迷，絕對不能錯過限量發售的 $1280 VIP 門票！以下為購票重要日子及福利詳情：

項目 詳情 演唱會名稱 LIGHTMAC Skincare Centre 呈獻：姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026 演出藝人 姚焯菲 (Chantel) 演出日期 2026年8月29日 (星期六) 演出時間 晚上8:15 演出地點 旺角麥花臣場館 門票票價 HK$1,280 (VIP) / HK$880 / HK$580 主辦單位 星星娛樂、PATO 栢圖娛樂

🎟️ 購票時間表及 VIP 專屬福利

要成功搶票，就必須鎖定以下購票日期及平台。而希望與Chantel近距離接觸的粉絲，更不能錯過福利滿滿的VIP門票！

重要購票日期：

優先訂票： 2024年7月13日至15日

公開發售： 2024年7月16日起

購票平台及方式：

優先訂票平台： Patotix、鄰住買

公開發售平台： Cityline、大麥

網上購票： www.cityline.com

電話購票： 2111 5333

查詢熱線： 9685 6550

🌟 $1,280 VIP門票尊享三大福利：

觀看綵排：直擊Chantel演唱會前的準備實況。 1對1合照：與Chantel進行即影即有合照，留下珍貴回憶。 親筆簽名Postcard：獲得Chantel親筆簽名的《想飛Postcard》一張。

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