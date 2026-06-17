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姚焯菲自爆遇樽頸位 曾想退學保事業 靠新歌打氣重新振作

影視圈
更新時間：15:15 2026-06-17 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-17 HKT

年僅19歲的姚焯菲（Chantel），出身富裕家庭，15歲憑《聲夢傳奇》一炮而紅。兼顧學業與演藝事業的她，原來曾在海外留學期間陷入事業樽頸，一度萌生休學念頭，全靠新歌歌詞讓她重新振作。

Chantel認有兩地分隔困擾

Chantel昨日一身白Tee配牛仔褲，素顏現身電台宣傳新作《想飛之內心獨白》。談到留學美國紐約的日子，她透露事業曾遇樽頸位，坦言面對兩地分隔的困擾：「去外國讀書之後，又係同一個問題，就係同香港好遠，好驚冇咗事業，或者同事業好有距離，呢個就係令我有少少唔開心，或者好想放棄嘅一個時候。」她表示慶幸遇上這首新歌，能為她打打氣：「就算遇上更大嘅氣流都唔好放棄，繼續飛。」

Chantel望為歌迷帶來同樣鼓舞

主持謝茜嘉問到可曾考慮暫停學業，返香港做多點歌手身份的工作，Chantel直言曾有過這想法：「我有諗過好唔好，但又覺得唔得，我要去兼顧學業。雖然呢個係困難，不過如果我下咗決定就要去繼續（讀書）。我喺嗰邊學嘅嘢係好Valuable（有價值），其實擺喺我事業度都有用嘅。」她堅持兩邊兼顧，認為在美國學到的知識對演藝工作同樣有幫助。最後，她盼望這首歌能為樂迷帶來同樣的鼓舞：「希望大家聽完呢首歌後，好似打咗支強心針畀自己，其實我一路唱嘅時候，好似有對翼喺我後面咁，所以希望大家都Feel到，當我想放棄時，我都會一次又一次咁提醒自己『去啦，去啦』，唔好理咁多。」

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