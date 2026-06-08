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姚焯菲《想飛之內心獨白》MV赴美取景 大風雪着入膊連身裙︰凍到病都值得

影視圈
更新時間：16:45 2026-06-08 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-08 HKT

姚焯菲（Chantel）趁住放暑假回港正式comeback，兼推出新歌《想飛之內心獨白》，由奧克蘭拔萃女子學校（Diocesan School for Girls）畢業再到美國紐約大學升學修讀Music Business，已經19歲的她不再稚氣，決定跳出舒適圈探索這個世界，並藉住新歌訴心聲。Chantel回港香港心情興奮，她表示：「好掛住大家！好掛住咁多位小菲象！我返嚟喇！」

姚焯菲凍到鼻紅紅

Chantel新歌《想飛之內心獨白》MV在美國Catskills（卡茨基爾）取景，她笑言：「今次拍MV好似經歷咗一次四季咁！」為配合歌曲跳出舒適圈的意思，今次拍攝在公路、草原、湖泊以及雪地等遼闊的地方拍攝，Chantel面帶笑容穿梭不同風景，發掘與探索新事物。其中雪地的場口簡直「愛靚唔愛命」，Chantel身穿入膊連身裙在大風雪中拍攝，即使撐住傘亦滿身雪花，凍到鼻同耳仔都紅晒，她說：「雪地嗰一幕真係好難忘，本身團隊搵咗個樹林拍，本身都已經白茫茫一片，得零下幾度，點知突然落雪變咗再凍啲！好彩團隊有個臨時帳篷可以俾我入去避雪，不過最後都係凍到病咗，但係拍到靚畫面係值得嘅！」

姚焯菲8月舉行個唱

今次回港除了推出新歌外，Chantel亦有好消息跟大家宣布，就是她將於8月29日舉行個人演唱會，她說：「呢次返嚟香港好行程好充實，除咗宣傳新歌，7月尾會去加拿大工作，同時亦籌備緊8月29日開自己嘅個人演唱會，好期待近距離同大家見面！」更多演唱會細節敬請期待稍後公佈， Chantel亦承諾會為大家送上驚喜。

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