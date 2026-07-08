何超蓮、王敏奕兩大美女罕同框鬥靚 三房千金晒白滑肌膚豐滿上圍 「家嫂」靠一特點平分秋色

賭王何鴻燊三房千金何超蓮，近日在時尚派對中，與曾志偉新抱王敏奕同框亮相，隨即成為全場焦點。她們不約而同地選擇了黑色作為戰衣，卻以截然不同的風格，完美演繹了高貴典雅與型格時尚兩種極致魅力，何超蓮一直被譽為「最美千金」，當晚的造型散發著脫俗的女神氣質，她身穿一襲極簡設計的黑色露肩長裙，俐落的剪裁完美勾勒出她S形曲線，平滑的肩頸線條與精緻的鎖骨在簡潔的設計下更顯突出，流露出一種不經意的性感。

何超蓮白滑肌膚增添少女感

何超蓮為了配襯這身簡約而不失隆重的造型，在細節上也下足了功夫。無論是將一頭焦糖啡色的秀髮自然披散，還是梳起俐落的盤髮，都展現出不同的風格。當天她以清透的底妝突顯出完美膚質，深邃的眼妝，令雙眼更顯迷人有神，再配上玫瑰色唇膏，則為整體妝容增添了青春氣息。

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王敏奕晒香肩甜美笑容俘虜網民

同場的王敏奕則以一身充滿設計巧思的掛頸露肩晚裝，展現出她獨有的型格與氣場。這件晚裝最大亮點在於其不對稱的領口設計，一側加入了白色拼布細節，營造出強烈的視覺衝擊。何超蓮在社交平台分享二人的同框靚相，馬上引發熱烈討論，網民反應空前一致，認為兩人美得各有千秋。當中被網民暱稱為「家嫂」的王敏奕收穫了大量好評，粉絲激動留言「家嫂好靚女」、「家嫂完勝」，更直接高呼「王敏奕好美啊！」。而何超蓮的女神氣質同樣備受追捧，其白滑皮膚讓網民羨慕不已，也有粉絲特別指出「超蓮的盤髮特别好看」。可見兩人的魅力確實深入民心，這次的黑裙造型對決，最終在一片讚美聲中以打和結束。

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