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何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥

影視圈
更新時間：17:30 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-01 HKT

何鴻燊四房兒子何猷君日前在法國補辦盛大婚禮，場面星光熠熠；另一邊廂，三房也迎來屬於自己的溫馨闔家歡樂時光。適逢五月是何超蓮與龍鳳胎弟弟何猷啟的35歲生日，何超蓮近日在IG上發放5月的回顧照片，晒出一張最新鮮熱辣的三房全家福，為自己與弟弟慶生。

何超蓮晒三房最新全家福

在超蓮晒出的全家福中，壽星女何超蓮的顏值依然處於巔峰狀態，打扮精緻的她捧著蛋糕，皮膚細滑、美艷無比；而身旁的龍鳳胎弟弟何猷啟則身形高大魁梧，在畫面中非常吸睛。同框的還有面帶紅潤笑容的大姊何超雲，三姊弟難得齊聚一堂，畫面相當溫馨。

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三太陳婉珍自然老去返璞歸真

但整張照片最惹人注目的，絕對是穩坐相片正中央、成為絕對主角的三太陳婉珍。這位昔日陪伴賭王叱咤風雲的闊太，如今卸下華麗的裝扮，身穿灰色運動衫搭配白T恤，在完全未有化妝的素顏狀態下大方出鏡。雖然沒有了昔日鎂光燈下的闊太光芒，但她選擇自然老去，毫不掩飾地展現了72歲婦人該有的面貌與氣質，流露出一種返璞歸真的從容。

三太陳婉珍一臉慈祥

除了大合照外，何超雲也晒出了另一張抱著家中寵物貓與媽媽的合影。照片中，換上一身粉色居家服的三太更是笑逐顏開，一臉慈祥地看著鏡頭。如今的三太早已退下社交舞台的火線，不再追求過往的張揚高調，每天享受著與親友相聚、擼貓的平靜日常。這幾張溫馨的家庭照，不僅展現了三房一家人的好感情，更完美反映了這位坐擁億萬身家的太太，在洗盡鉛華後最嚮往低調恬靜的真實性格。

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