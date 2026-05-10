賭王三房千金何超蓮生日老公無影 家姐何超瓊、弟弟何猷啟撐場 竇驍缺席原因曝光

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，跟內地男星竇驍結婚後，屢次傳出二人婚姻亮起紅燈。而在昨日（9日），何超蓮迎來了她的35歲生日，向來人緣甚廣的她，舉辦了一場熱鬧的生日派對，與一眾親朋好友歡慶。從社交平台上流傳的影片可見，當晚氣氛相當熱烈，壽星女何超蓮身穿紅白間條衫，在親友的簇擁下，對著生日蛋糕許願，臉上洋溢著幸福的笑容。在場的賓客陣容亦是全場焦點，除了何超蓮的孖生細佬何猷啟外，同父異母的二房大家姐、掌管家族事業的何超瓊亦罕有現身，更站在何超蓮身旁，一同拍手為她高歌慶祝，足見姊妹情深，一家人樂也融融。然而，在眾多歡樂的合照與影片中，卻始終未見其老公竇驍的身影，在愛妻如此重要的日子裡，竇驍的缺席自然再度引發外界對二人婚姻狀況的揣測。

何超蓮、竇驍孖住賞櫻預祝結婚3周年

面對外界的種種猜疑，何超蓮似乎選擇以實際行動來回應，證明二人繼續過住幸福的婚姻生活。除了在社交平台分享與丈夫竇驍一同到澳門欣賞「水舞間」的甜蜜影片外，在上月何超蓮與竇驍一起拍拖賞櫻，預祝二人的結婚三周年紀念日，相片中何超蓮笑靨如花，幸福之情溢於言表。這一連串高調「放閃」的舉動，無疑是向外界宣告，儘管二人因工作關係聚少離多，但感情依然穩固如初。

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竇驍缺席老婆生日派對全因工作纏身

事實上，何超蓮與竇驍自三年前舉行世紀婚禮後，其婚姻生活一直備受關注。由於早年二人婚後公開互動減少，去年影壇大亨向華強的太太陳嵐（向太）在網上爆料「富家女和男演員鬧離婚」，更讓外界揣測甚囂塵上，最終需何超蓮二婦親自發文澄清，才平息了這場婚變風波。此次何超蓮的生日派對，作為丈夫的竇驍再度缺席重要場合，自然又讓網民議論紛紛。不過，有細心的網民指出，竇驍近期正忙於宣傳其擔綱主演的新劇《主角》，事業正處於關鍵時期。因此，不少人認為竇驍此次缺席，完全是因工作纏身分身乏術。

王菲為劇集《主角》獻唱主題曲

竇驍主演的新劇《主角》，由名導張藝謀擔任監制，並由竇驍、張嘉益、秦海璐、劉浩存等實力派演員領銜主演。更令人驚喜的是，劇組還重磅邀請了久未為劇集獻聲的樂壇天后王菲來演唱主題曲，超強的幕後班底與鑽石級演員陣容，讓劇集期待值瞬間拉滿。該劇於5月10日啟播，近日劇組上下馬不停蹄宣傳，相信這正是竇驍為了拼搏事業，而不得不缺席老婆何超蓮生日派對的真正原因。

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何超蓮偕夫竇驍甜蜜互動：