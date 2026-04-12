何超蓮迎結婚三周年高調放閃 晒竇驍「視角」甜蜜賞櫻破婚變傳聞

賭王千金何超蓮與內地男星竇驍4月18日迎來結婚3周年，早年因互動減少，一度傳出婚變消息，何超蓮與老公竇驍最終要以行動闢謠。何超蓮近日在社交平台分享與竇驍賞櫻的照片，大晒老公視角放閃。

何超蓮享受二人世界

何超蓮近日在IG分享新相，見到她與竇驍趁櫻花盛開的季節，享受二人世界。最引人注目的是，一張何超蓮與竇驍在櫻花小徑漫步的背影照。在陽光和櫻花樹的映襯下，何超蓮與竇驍並肩而行，步伐一致，畫面溫馨而浪漫。

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何超蓮又分享兩張老公視角，以櫻花為背景，頭戴啡色鴨舌帽的何超蓮，穿上同色系針織衫，在盛開的白色櫻花樹下嘟嘴，又舉起「手指愛心」，表情俏皮可愛。另一張照片則捕捉何超蓮望住粉色櫻花，露出淺淺微笑的側臉，畫面唯美又充滿愛意。

竇驍拍何超蓮技術獲讚

不少網民見到何超蓮罕有分享與老公的合照，留言大讚：「俊男美女」、「人比花嬌」、「浪漫唯美」，又有網民羨慕留言：「小倆口感情非常好，只羡鴛鴦不羡仙。竇驍照顧老婆，照顧的很好喔」，又讚竇驍的拍照技術，並感謝二人分享甜蜜的旅遊照。

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